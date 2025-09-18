Meta офіційно презентувала нову модель смартокулярів Ray-Ban Display, оснащених дисплеєм із підтримкою штучного інтелекту та браслетом Meta Neural Band на основі технології EMG.

Презентація відбулася під час заходу Meta Connect, де Марк Цукерберг назвав новинку наступним етапом розвитку AI-окулярів.

Це перші окуляри компанії з вбудованим дисплеєм і підтримкою штучного інтелекту.

Що вміють Ray-Ban Display

Користувачі можуть через дисплей швидко переглядати повідомлення, переклади, фото чи отримувати навігацію без потреби діставати смартфон.

Дисплей з’являється лише за необхідності й не заважає огляду. Окуляри також підтримують відеодзвінки, функцію живих субтитрів, переклад мов у реальному часі, управління музикою та камеру з попереднім переглядом знімків.

Разом з окулярами в комплекті йде браслет Meta Neural Band. Він розпізнає м’язові сигнали на зап’ястку та дає змогу керувати пристроєм жестами – прокручувати, натискати чи навіть вводити повідомлення.

Розробники стверджують, що браслет підходить для більшості користувачів, у тому числі людям з обмеженими руховими можливостями.

Акумулятор Meta Neural Band забезпечує до 18 годин роботи, є захист від води. Для виробництва використано матеріал Vectran – такий самий, як у посадкових подушках марсохода.

Дизайн і автономність Ray-Ban Display

Ray-Ban Display представлені у двох кольорах – Black та Sand. Лінзи марки Transitions підлаштовуються під освітлення, що дозволяє використовувати їх і в приміщенні, і на вулиці.

Час автономної роботи пристрою становить до шести годин у змішаному режимі, а завдяки зарядному футляру – до 30 годин.

Ціна і доступність Ray-Ban Display

Продажі у США стартують 30 вересня. Вартість комплекту окулярів із браслетом становитиме $799.

У 2026 році новинка з’явиться у Канаді, Франції, Італії та Великій Британії.

Фото: скриншот з презентації

Джерело : Meta

