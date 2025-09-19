Лидер группы Димна суміш и музыкант Культурного десанта Саша Чемеров заявил, что после попытки привлечь Тину Кароль к поездкам на фронт на него самого и на команду Коли Серги пошли информационные атаки.

Чемеров сделал заявление о Кароль

По словам артиста, нападки на Культурный десант в публичном пространстве были запущены именно со стороны певицы.

– Мы хотели как-то привлечь Тину Кароль, но не получалось ее привлечь. Она обещала какие-то вещи, которые потом не дала. Об этом я когда-то сказал в интервью, и потом начали прилетать от нее какие-то приколы за это. Я знаю, что она тоже запускала ипсуху на Культурный десант, на саму организацию, на Николая тоже какие-то были приколы, – рассказал Чемеров в проекте Пряма червона.

Еще в августе 2023 года Коля Серга рассказывал, что Кароль несколько раз соглашалась приехать к военным, но за день до поездки отказывалась.

– Она за день постоянно отказывалась. Ну, ей было страшно. Я понимаю, что были какие-то причины, но в основном – страх, – объяснял он.

От самой артистки тогда ответа на слова Серги не было, зато ее фанаты не промолчали. В комментариях в сети они уверяли, что Тина Кароль неоднократно выступала на фронте и в госпиталях, но эти поездки не освещались из соображений безопасности.

Они также напомнили, что певица поддерживает военных еще с 2014 года, бывала в зоне АТО и ездила в международные миссии с ансамблем ВСУ.

Фото: Тина Кароль, Пряма червона

