Певица Тина Кароль прокомментировала публичные скандалы с Олей Поляковой и призналась, обижается ли на коллегу.

Кароль о конфликте с Поляковой

Артистки периодически упоминают друг друга в медиапространстве. Так, ранее Полякова называла Кароль “известной похоронной плакальщицей” и “нервной крикухой”. А недавно Оля подколола Тину, спародировав ее занятия аштанга-йогой.

Комментируя эти скандалы, Кароль отметила, что они с Поляковой решили все недоразумения при встрече. Оля извинилась перед Тиной, поэтому певица не держит зла на коллегу.

— Она когда-то сказала что-то в какой-то программе. Мы между собой это решили. Конечно, мы виделись. Она извинилась. А я ей сказала: Оля, я тебя обнимаю, все бывает. И это все прошло, — сказала Тина Кароль.

Артистка отметила, что за время своей карьеры она ни разу не оскорбляла коллег, ведь считает это неприемлемым.

— Я лично ни разу ни на одного артиста не сказала плохих слов. Это стрем, — отметила Кароль.

Недавно Тина Кароль заговорила о готовности новых отношений. После смерти мужа, продюсера Евгения Огира, певица официально ни с кем не встречалась.

Источник: Наше радио

