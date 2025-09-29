Блогеру-предательнице Софии Стужук, которая после начала полномасштабной войны уехала из Украины, заочно сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на почти 11,5 млн грн.

Стужук уличили в неуплате налогов

По данным следствия, блогер, зарегистрированная как ФЛП, в период с 2018 по 2022 год получила доход на общую сумму более 58 млн грн.

При этом налоги и другие сборы она не платила. В результате бюджет недополучил 10,5 млн грн налогов на прибыль и почти 900 тыс. грн военного сбора.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры 30-летней Софии Стужук сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает штраф до 25 тыс. необлагаемых минимумов или лишение свободы до 5 лет с конфискацией имущества.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ Стужук проживает за границей, поэтому подозрение ей объявлено заочно. Имея многомиллионную аудиторию в соцсетях, в первые дни войны блогер замалчивала свое отношение к российской агрессии против Украины, а затем делала неоднозначные заявления.

В частности, в октябре 2022 года писала о том, что украинцы сами виноваты в массированных ракетных атаках по Украине, поскольку радовались ударам по РФ и Крымскому мосту. Также она рекламировала российских блогеров, переориентировавшись на аудиторию страны-агрессора.

Фото: София Стужук

Источник : Прокуратура Киева

