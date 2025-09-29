Блогерці-зрадниці Софії Стужук, яка після початку повномасштабної війни виїхала з України, заочно повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на майже 11,5 млн грн.

Стужук викрили у несплаті податків

За даними слідства, блогерка, зареєстрована як ФОП, у період з 2018 до 2022 року отримала дохід на загальну суму понад 58 млн грн.

Водночас податки та інші збори вона не сплачувала. Внаслідок цього бюджет недоотримав 10,5 млн грн податків на прибуток та майже 900 тис. грн військового збору.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 30-річній Софії Стужук повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Санкція статті передбачає штраф до 25 тис. неоподатковуваних мінімумів або позбавлення волі до 5 років з конфіскацією майна.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Стужук мешкає за кордоном, тому підозру їй оголошено заочно. Маючи багатомільйонну аудиторію в соцмережах, в перші дні війни блогерка замовчувала своє ставлення до російської агресії проти України, а потім робила неоднозначні заяви.

Зокрема, у жовтні 2022 року писала про те, що українці самі винні у масованих ракетних атаках по Україні, оскільки раділи ударам по РФ та Кримському мосту. Також вона рекламувала російських блогерів, переорієнтувавшись на аудиторію країни-агресора.

Фото: Софія Стужук

Джерело : Прокуратура Києва

