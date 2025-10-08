Ирма Витовская рассказала о серьезных проблемах со здоровьем и призвала поклонников проходить плановые медицинские обследования. Актрису прооперировали, поэтому сейчас она восстанавливается после наркоза.

Ирма Витовская перенесла операцию

Актриса не раскрыла свой диагноз, однако отметила, что болезнь у нее обнаружили на начальной стадии. Витовская вовремя обратилась к врачу, поэтому теперь призывает всех не пренебрегать ежегодными обследованиями.

— Вышла из наркоза и слава Богу. Друзья, планово проходите все обследования. В прошлом году Бог подарил мне милость вовремя обратиться, на начальной стадии. Теперь каждый год я прохожу контроль, — написала Ирма в Facebook.

Витовская отметила, что существует много болезней, которые до последнего остаются бессимптомными. К тому же стрессовые условия, в которых сегодня живут украинцы, не способствуют крепкому здоровью.

— Когда вы не запускаете себя, то все можно исправить и контролировать. Главное: не прячьтесь от проблемы. Часто мы живем, как будто ничего не происходит, но есть болезни, которые не дают о себе знать до последнего. Поэтому, прошу вас, обследуйтесь. Тем более, когда постоянный стресс не способствует крепкому здоровью. Берегите себя и близких, — написала актриса.

Витовская поблагодарила врачей и медсестер, которые были рядом с ней. Узнав о том, что актрису прооперировали, пользователи сети начали желать ей сил, здоровья и скорейшего выздоровления.

Фото: Ирма Витовская

