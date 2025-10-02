Украинская певица Надя Дорофеева пожаловалась на свое состояние после насыщенной недели. Она призналась, что из-за усталости и болезни сейчас мечтает только об отдыхе.

Надя Дорофеева заболела

Артистка поделилась с подписчиками, что за последние дни дала пять концертов и посетила немало мероприятий, но теперь чувствует себя энергетически истощенной и к тому же заболела.

– Насыщенная неделя. Классные люди и события. Но сейчас я устала и заболела, и так хочу домой. У меня есть завтра, чтобы отдохнуть, – написала Дорофеева ночью в Telegram.

Певица также выложила аудиосообщение, чтобы показать, насколько изменился ее голос из-за болезни.

– Мне кажется, вообще его можно не узнать. Когда так садился голос, я часто любила записывать песни, потому что тембр звучит интереснее. Но не сегодня явно. Всем спокойной ночи, – обратилась к фанатам звезда.

Некоторые из поклонников прокомментировали, что по голосу Надю теперь не узнать. Другие успокоили любимую артистку, заверив, что даже так она звучит прекрасно.

Подписчики оставили под постами Дорофеевой немало теплых слов поддержки и пожеланий скорейшего выздоровления.

