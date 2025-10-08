Ірма Вітовська розповіла про серйозні проблеми зі здоров’ям та закликала шанувальників проходити планові медичні обстеження. Акторку прооперували, тож зараз вона відновлюється після наркозу.

Ірма Вітовська перенесла операцію

Акторка не розсекретила свій діагноз, однак зазначила, що хворобу у неї виявили на початковій стадії. Вітовська вчасно звернулася до лікаря, тому тепер закликає всіх не нехтувати щорічними обстеженнями.

– Вийшла з наркозу і Богу дякувати. Друзі, планово проходьте всі обстеження. Минулого року Бог подарував мені милість вчасно звернутись, на початковій стадії. Тепер щороку я проходжу контроль, – написала Ірма у Facebook.

Вітовська зазначила, що існує багато хвороб, які до останнього залишаються безсимптомними. До того ж стресові умови, у яких сьогодні живуть українці, не сприяють міцному здоров’ю.

– Коли ви не запускаєте себе, то все можна виправити і контролювати. Головне: не ховайтеся від проблеми. Часто ми живемо, ніби нічого не відбувається, але є хвороби, що не дають про себе чути до останку. Тому, прошу вас, обстежуйтесь. Тим більше, коли суцільний стрес не сприяє міцному здоров’ю. Бережіть себе і близьких, – написала акторка.

Вітовська подякувала лікарям і медсестрам, які були поруч з нею. Дізнавшись про те, що акторку прооперували, користувачі мережі почали бажати їй сил, здоров’я та швидшого одужання.

Фото: Ірма Вітовська

