Телеведущий и режиссер Евгений Синельников сообщил о беременности жены Натальи Клипы. Вскоре у пары родится первый общий ребенок.

Евгений Синельников станет отцом

Радостной новостью телеведущий поделился 3 ноября, в свой день рождения. На личной странице в Instagram Синельников опубликовал серию фото, на которых позирует вместе с женой.

Наталья предстала в кадре с заметно округлившимся животиком. Супруги показали снимки УЗИ, однако больше подробностей раскрывать не стали. Евгений признался, что будущее пополнение в семье — это лучший подарок на его 44-летие.

Сейчас смотрят

— Сегодня мне 44. Много поздравлений, много подарков, но главный подарок сделала моя Наталочка. Точнее мы вдвоем это сделали. Уже вот-вот я снова стану молодым отцом. И от этого бабочки в животе, — написал Синельников.

Напомним, что Евгений Синельников и Наталья Клипа поженились в августе 2022 года. Влюбленные сыграли свадьбу в Буче, в доме, в котором в начале полномасштабной войны прятались от оккупантов.

Для Синельникова и для Клипы это второй брак. От предыдущих отношений Наталья воспитывает дочь и сына. У Евгения также есть сын от первого брака.

Фото: Евгений Синельников

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.