Евгений Синельников станет отцом во второй раз: фото с беременной женой
- Телеведущий объявил о пополнении в семье в свой день рождения.
- Евгений показал фото, на которых позирует вместе с беременной женой.
Телеведущий и режиссер Евгений Синельников сообщил о беременности жены Натальи Клипы. Вскоре у пары родится первый общий ребенок.
Евгений Синельников станет отцом
Радостной новостью телеведущий поделился 3 ноября, в свой день рождения. На личной странице в Instagram Синельников опубликовал серию фото, на которых позирует вместе с женой.
Наталья предстала в кадре с заметно округлившимся животиком. Супруги показали снимки УЗИ, однако больше подробностей раскрывать не стали. Евгений признался, что будущее пополнение в семье — это лучший подарок на его 44-летие.
— Сегодня мне 44. Много поздравлений, много подарков, но главный подарок сделала моя Наталочка. Точнее мы вдвоем это сделали. Уже вот-вот я снова стану молодым отцом. И от этого бабочки в животе, — написал Синельников.
Напомним, что Евгений Синельников и Наталья Клипа поженились в августе 2022 года. Влюбленные сыграли свадьбу в Буче, в доме, в котором в начале полномасштабной войны прятались от оккупантов.
Для Синельникова и для Клипы это второй брак. От предыдущих отношений Наталья воспитывает дочь и сына. У Евгения также есть сын от первого брака.
Фото: Евгений Синельников