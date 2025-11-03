Телеведучий та режисер Євген Синельников повідомив про вагітність дружини Наталії Кліпи. Незабаром у пари народиться перша спільна дитина.

Євген Синельников стане батьком

Радісною новиною телеведучий поділився 3 листопада, у свій день народження. На особистій сторінці в Instagram Синельников опублікував серію фото, на яких позує разом з дружиною.

Наталія постала в кадрі з помітно округлим животиком. Подружжя показало знімки УЗД, однак більше подробиць розкривати не стало. Євген зізнався, що майбутнє поповнення в сім’ї – це найкращий подарунок на його 44-річчя.

– Сьогодні мені 44. Багато вітань, багато подарунків, але головний подарунок зробила моя Наталочка. Точніше ми вдвох це зробили. Вже ось-ось я знову стану молодим батьком. І від цього метелики в животі, – написав Синельников.

Нагадаємо, що Євген Синельников і Наталія Кліпа одружилися у серпні 2022 року. Закохані зіграли весілля в Бучі, у будинку, в якому на початку повномасштабної війни ховалися від окупантів.

Для Синельникова і для Кліпи це другий шлюб. Від попередніх стосунків Наталія виховує доньку та сина. У Євгена також є син від першого шлюбу.

Фото: Євген Синельников

