12 ноября в 19:00 в Планете Кино (Forum Lviv) состоится премьера короткометражного музыкального фильма Перед світанком и док-эссе о его создании.

Перед світанком — это независимый художественный проект, который превращает нарратив жертвенности в историю свободы. Художники из Украины, Польши, Швейцарии и Канады объединились, чтобы через музыку и кино говорить о преодолении унаследованных травм и пути к свободе.

Фильм, отмеченный на кинофестивалях в 22 странах, работает как инструмент культурной дипломатии.

Перед світанком: что известно о фильме

Перед світанком (7 мин) — современное переосмысление песни Вже сонце низенько. В центре — юная девушка, которую потеря любви и бремя поколенческого подневольного положения доводят до отчаяния. Однако она ломает навязанный сценарий жертвы и выбирает жизнь — без обещаний легкости, но с достоинством и свободой.

Это метафора Украины, которая разрывает круг травм и выбирает борьбу за будущее. Это история о свободе, рождающейся из ответственности, и о рассвете после самой темной ночи.

— Перед рассветом мы посвящаем Вооруженным Силам Украины. Пока они держат небо — мы поддерживаем смыслы, — отметил режиссер Александр Денисенко.

В главной роли – Камила Урзедовска, известная по фильму-кандидату на Оскар Крепостная. Песню исполняет Юлия Донченко, экс-солистка культовых Братьев Гадюкиных.

Режиссер — Александр Денисенко, лауреат более 50 международных наград, протеже лауреата Оскара Анджея Вайды и номинанта на Оскар Славомира Идзяка.

Лента отобрана более чем 70 международными кинофестивалями. Фильм получил 30+ номинаций и 20+ наград, в том числе награду Лучшее европейское музыкальное видео на ÉCU в Париже (известном как Европейский Сандэнс) и номинацию Лучшая история на Berlin Music Video Awards — рядом с работами Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Drake, Travis Scott.

— Фильм Александра поражает визуальной выверенностью мирового уровня: блестящие съемки, безупречный свет, декорации — достойны самых высоких похвал, — сказал Славомир Идзяк, кинооператор, номинант Оскара (Падение Черного Ястреба, Король Артур, Гарри Поттер).

— Этот фильм показывает глубину украинской души, нашей истории и культуры. И мир может понять и почувствовать сердцем, что такое быть украинцем, – считает Максим Козицкий, председатель Львовской ОГА.

— Впечатляет поэтика изображения и сама история — напряжение между содержанием и формой, – добавил Марек Радзивон, генеральный консул Республики Польша во Львове.

Перед світанком: фільм про вибір жити (док-эссе, 50 мин) — заглядывает за кулисы съемок Перед світанком: от искры идеи до съемок под сирены и фестивальных премьер, где мир слышит голос Украины. Это история, где тоска становится действием: взаимопомощь и изобретательность держат свет, юмор спасает, а ответственность рождает свободу.

Лента показывает культуру как фактор национальной устойчивости: когда агрессор бьет по языку, песням и памяти, ответ — творить и распространять истории, поддерживающие дух. Заряд вдохновения и веры, что рассвет для Украины уже близок.

