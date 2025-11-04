12 листопада о 19:00 у Планеті Кіно (Forum Lviv) відбудеться прем’єра короткого музичного фільму Перед світанком та док-есе про його створення.

Перед світанком — це незалежний мистецький проєкт, що перетворює наратив жертовності на історію свободи. Митці з України, Польщі, Швейцарії та Канади об’єдналися, аби через музику й кіно говорити про подолання успадкованих травм та шлях до свободи.

Фільм, відзначений на кінофестивалях у 22 країнах, працює як інструмент культурної дипломатії.

Перед світанком: що відомо про фільм

Перед світанком (7 хв) — сучасне переосмислення пісні Вже сонце низенько. У центрі – юна дівчина, яку втрата кохання та тягар поколінної підневільності доводять до відчаю. Проте вона ламає нав’язаний сценарій жертви й обирає життя – без обіцянок легкості, але з гідністю та свободою.

Це метафора України, що розриває коло травм і обирає боротьбу за майбутнє. Це історія про свободу, що народжується з відповідальності, і про світанок після найтемнішої ночі.

– Перед світанком ми присвячуємо Збройним Силам України. Поки вони тримають небо – ми підтримуємо сенси, — зазначив режисер Олександр Денисенко.

У головній ролі – Каміла Уржедовська, відома за фільмом-кандидатом на Оскар Кріпачка. Пісню виконує Юлія Донченко, екс-солістка культових Братів Гадюкіних.

Режисер – Олександр Денисенко, лауреат понад 50 міжнародних нагород, протеже лауреата Оскара Анджея Вайди і номінанта на Оскар Славоміра Ідзяка.

Стрічку відібрано понад 70 міжнародними кінофестивалями. Фільм здобув 30+ номінацій та 20+ нагород, зокрема нагороду Найкраще європейське музичне відео на ÉCU в Парижі (відомому як Європейський Санденс) та номінацію Найкраща історія на Berlin Music Video Awards — поруч із роботами Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Drake, Travis Scott.

– Фільм Олександра вражає візуальною вивіреністю світового рівня: блискучі зйомки, бездоганне світло, декорації – гідно найвищих похвал, – сказав Славомір Ідзяк, кінооператор, номінант Оскара (Падіння Чорного Ястреба, Король Артур, Гаррі Поттер).

– Цей фільм показує глибину української душі, нашої історії і культури. І світ може зрозуміти і відчути серцем, що таке бути українцем, – вважає Максим Козицький, голова Львівської ОВА.

– Вражає поетика зображення і сама історія — напруга між змістом і формою, – додав Марек Радзівон, генеральний консул Республіки Польща у Львові.

Перед світанком: фільм про вибір жити (док-есе, 50 хв) – зазирає за лаштунки зйомок Перед світанком: від іскри ідеї до зйомок під сирени і фестивальних прем’єр, де світ чує голос України. Це історія, де туга стає дією: взаємовиручка і винахідливість тримають світло, гумор рятує, а відповідальність народжує свободу.

Стрічка показує культуру як чинник національної стійкості: коли агресор б’є по мові, піснях і пам’яті, відповідь — творити й поширювати історії, що підтримують дух. Заряд натхнення та віри, що світанок для України вже близько.

