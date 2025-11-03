Из-за актера-россиянина: в Украине запретили 4 сезон Игры престолов
- 4 сезон Игры престолов недоступен для просмотра в Украине из-за Юрия Колокольникова.
- Актер входит в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.
Украинские стриминговые платформы убрали фильмы и сериалы с участием российского актера Юрия Колокольникова.
Из-за этого на сервисах стали недоступны четвертый сезон Игры престолов, третий сезон Белого Лотоса, фильмы Тенет и Крейвен-охотник.
Почему 4 сезон Игры престолов недоступен в Украине
Стриминговые платформы выполнили решение Министерства культуры, которое 21 августа внесло Юрия Колокольникова в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующее решение приняли на основании обращения СБУ.
Причиной стало то, что актер популяризирует кремлевскую пропаганду и участвует в пропагандистских фильмах, финансируемых из государственного бюджета РФ.
Сейчас контент с Юрием Колокольниковым, в частности 4 сезон популярного сериала Игра престолов, недоступен в Украине на таких стриминговых сервисах, как Киевстар ТВ, Megogo и HBO Max.
Госкино сообщило, что направило дистрибьюторам и медиагруппам предписания о снятии контента с Колокольниковым из эфиров и библиотек сервисов.
Кроме того, ведомство ведет переговоры с международными компаниями, чтобы ограничить доступ к проектам с актером-россиянином для украинских пользователей на других платформах.
Напомним, что Юрий Колокольников родился 15 декабря 1980 года в Москве, имеет двойное гражданство России и Канады.
Актер прославился благодаря участию в международных проектах. Снимался в сериалах Игра престолов, Американцы, фильмах Хантер-Киллер, Телохранитель киллера, Тенет, Шестеро вне закона.
В 2024 году Колокольников сыграл в фильме Пираты галактики Барракуда, производство которого поддержало Министерство культуры РФ. Также он исполнил главную роль в российском фильме Последний ронин. Актер ни разу не высказывался о войне в Украине.