Украинские стриминговые платформы убрали фильмы и сериалы с участием российского актера Юрия Колокольникова.

Из-за этого на сервисах стали недоступны четвертый сезон Игры престолов, третий сезон Белого Лотоса, фильмы Тенет и Крейвен-охотник.

Почему 4 сезон Игры престолов недоступен в Украине

Стриминговые платформы выполнили решение Министерства культуры, которое 21 августа внесло Юрия Колокольникова в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующее решение приняли на основании обращения СБУ.

Причиной стало то, что актер популяризирует кремлевскую пропаганду и участвует в пропагандистских фильмах, финансируемых из государственного бюджета РФ.

Сейчас контент с Юрием Колокольниковым, в частности 4 сезон популярного сериала Игра престолов, недоступен в Украине на таких стриминговых сервисах, как Киевстар ТВ, Megogo и HBO Max.

Госкино сообщило, что направило дистрибьюторам и медиагруппам предписания о снятии контента с Колокольниковым из эфиров и библиотек сервисов.

Кроме того, ведомство ведет переговоры с международными компаниями, чтобы ограничить доступ к проектам с актером-россиянином для украинских пользователей на других платформах.

Напомним, что Юрий Колокольников родился 15 декабря 1980 года в Москве, имеет двойное гражданство России и Канады.

Актер прославился благодаря участию в международных проектах. Снимался в сериалах Игра престолов, Американцы, фильмах Хантер-Киллер, Телохранитель киллера, Тенет, Шестеро вне закона.

В 2024 году Колокольников сыграл в фильме Пираты галактики Барракуда, производство которого поддержало Министерство культуры РФ. Также он исполнил главную роль в российском фильме Последний ронин. Актер ни разу не высказывался о войне в Украине.

