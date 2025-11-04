Американская актриса и режиссер Дайан Ледд скончалась в возрасте 89 лет. Звезда фильмов Дикие сердцем и Алиса здесь больше не живет ушла из жизни в понедельник, 3 ноября, в своем доме в Охае, штат Калифорния, США.

Трагическую новость сообщила ее дочь, актриса Лора Дерн. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

— Моя удивительная героиня и моя дорогая мама скончалась в своем доме в Охае, Калифорния, а я была рядом с ней. Она была лучшей дочерью, матерью, бабушкой, актрисой, художницей и чуткой душой, которую, казалось бы, могли создать только мечты. Мы были счастливы, что она была с нами. Теперь она летает со своими ангелами, — сказала Лора Дерн, дочь Дайан Ледд.

Что известно о Дайан Ледд

Дайан Ледд родилась 29 ноября 1935 года в городе Меридиан, штат Миссисипи. Ее родственниками были драматург Теннесси Уильямс и поэт Сидней Ланье.

В 1960 году она вышла замуж за актера Брюса Дерна, от которого родила двух дочерей — Дайан (умерла ребенком) и Лору, которая, как и родители, стала актрисой. После развода в 1969 году Дайан еще дважды выходила замуж, последним ее мужем был Роберт Чарльз Хантер, брак с которым был заключен в 1999 году.

За свою карьеру Ледд снялась в более чем 200 фильмах и телесериалах. Ее трижды номинировали на премию Оскар за роли в фильмах Алиса здесь больше не живет (1974), Дикие сердцем (1990) и Беспутная Роза (1991), первая из которых принесла ей премию BAFTA.

Также Даян сыграла в таких картинах, как Эмбрион (1976), Именно так приходит зло (1983), Рождественские каникулы (1989), Поцелуй перед смертью (1991), Навсегда (1992) и других. Ледд удостоена звезды на Голливудской аллее славы.

