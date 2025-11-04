Американская актриса и режиссер Дайан Ледд скончалась в возрасте 89 лет. Звезда фильмов Дикие сердцем и Алиса здесь больше не живет ушла из жизни в понедельник, 3 ноября, в своем доме в Охае, штат Калифорния, США.

Трагическую новость сообщила ее дочь, актриса Лора Дерн. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

— Моя удивительная героиня и моя дорогая мама скончалась в своем доме в Охае, Калифорния, а я была рядом с ней. Она была лучшей дочерью, матерью, бабушкой, актрисой, художницей и чуткой душой, которую, казалось бы, могли создать только мечты. Мы были счастливы, что она была с нами. Теперь она летает со своими ангелами, — сказала Лора Дерн, дочь Дайан Ледд.

Diane Ladd, the high-spirited actress who earned Academy Award nominations for her fiery performances in ‘Alice Doesn’t Live Here Anymore,’ ‘Wild at Heart’ and ‘Rambling Rose,’ died Monday. She was 89. Сейчас смотрят Her daughter, Laura Dern, said in a statement to THR: “She was the greatest… pic.twitter.com/ugVXE4RQ57 — The Hollywood Reporter (@THR) November 3, 2025

Что известно о Дайан Ледд

Дайан Ледд родилась 29 ноября 1935 года в городе Меридиан, штат Миссисипи. Ее родственниками были драматург Теннесси Уильямс и поэт Сидней Ланье.

В 1960 году она вышла замуж за актера Брюса Дерна, от которого родила двух дочерей — Дайан (умерла ребенком) и Лору, которая, как и родители, стала актрисой. После развода в 1969 году Дайан еще дважды выходила замуж, последним ее мужем был Роберт Чарльз Хантер, брак с которым был заключен в 1999 году.

За свою карьеру Ледд снялась в более чем 200 фильмах и телесериалах. Ее трижды номинировали на премию Оскар за роли в фильмах Алиса здесь больше не живет (1974), Дикие сердцем (1990) и Беспутная Роза (1991), первая из которых принесла ей премию BAFTA.

Также Даян сыграла в таких картинах, как Эмбрион (1976), Именно так приходит зло (1983), Рождественские каникулы (1989), Поцелуй перед смертью (1991), Навсегда (1992) и других. Ледд удостоена звезды на Голливудской аллее славы.

