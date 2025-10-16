Семья американской актрисы Дайан Китон, которая ушла из жизни 11 октября в возрасте 79 лет, раскрыла причину ее смерти.

Почему умерла Дайан Китон

Родные оскароносной актрисы сообщили, что Дайан Китон умерла от пневмонии. Они поблагодарили поклонников звезды за поддержку.

— Семья Китон очень благодарна за необычайные сообщения любви и поддержки, которые они получили в течение последних нескольких дней. Дайан Китон скончалась от пневмонии 11 октября, — говорится в заявлении.

Родные Дайан Китон отметили, что актриса очень любила животных и всегда поддерживала бездомных.

Сейчас смотрят

— Поэтому любые пожертвования в местный продовольственный банк или приют для животных станут прекрасной и очень ценной данью уважения к ней, — говорится в заявлении.

Как известно, Дайан Китон скончалась 11 октября в Калифорнии, США. Источник сообщил People, что состояние здоровья актрисы “ухудшилось очень внезапно, что было болезненным для всех, кто ее любил”. Смерть звезды “была настолько неожиданной”, добавил инсайдер, “особенно для человека с такой силой и духом”.

— В последние месяцы жизни она была окружена только ближайшими родственниками, которые решили сохранить все в тайне. Даже давние друзья не знали до конца, что происходит, — рассказал источник.

Китон стала известной в 1970-х годах благодаря роли Кей Адамс в трилогии Крестный отец и сотрудничеству с режиссером Вуди Алленом. В 1978 году она получила Оскар за лучшую женскую роль в фильме Энни Холл.

Актриса воспитывала дочь Декстер и сына Дюка, которых усыновила в 1996 и 2001 годах. Китон никогда не была замужем.

Источник : People

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.