Американська акторка і режисерка Даян Ледд померла у віці 89 років. Зірка фільмів Дикі серцем та Аліса тут більше не живе пішла з життя у понеділок, 3 листопада, у своєму будинку в Охаї, штат Каліфорнія, США.

Трагічну звістку повідомила її донька, акторка Лора Дерн. Про це пише The Hollywood Reporter.

– Моя дивовижна героїня і моя дорога мама померла у своєму будинку в Охаї, Каліфорнія, а я була поруч з нею. Вона була найкращою дочкою, матір’ю, бабусею, акторкою, художницею і чуйною душею, яку, здавалося б, могли створити тільки мрії. Ми були щасливі, що вона була з нами. Тепер вона літає зі своїми ангелами, – сказала Лора Дерн, донька Даян Ледд.

Diane Ladd, the high-spirited actress who earned Academy Award nominations for her fiery performances in 'Alice Doesn't Live Here Anymore,' 'Wild at Heart' and 'Rambling Rose,' died Monday. She was 89.

Що відомо про Даян Ледд

Даян Ледд народилася 29 листопада 1935 року в місті Мерідіан, штат Міссісіпі. Її родичами були драматург Теннессі Вільямс і поет Сідней Ланье.

У 1960 році вона вийшла заміж за актора Брюса Дерна, від якого народила двох дочок – Дайан (померла дитиною) і Лору, яка, як і батьки, стала акторкою. Після розлучення в 1969 році Даян ще двічі виходила заміж, останнім її чоловіком був Роберт Чарльз Хантер, шлюб з яким був укладений в 1999 році.

За свою кар’єру Ледд знялася в більш ніж 200 фільмах і телесеріалах. Її тричі номінували на премію Оскар за ролі у фільмах Аліса тут більше не живе (1974), Дикі серцем (1990) і Безпутна Троянда (1991), перша з яких принесла їй премію BAFTA.

Також Даян зіграла у таких картинах, як Ембріон (1976), Саме так зло і приходить (1983), Різдвяні канікули (1989), Поцілунок перед смертю (1991), Назавжди (1992) та інших. Ледд удостоєна зірки на Голлівудській алеї слави.

