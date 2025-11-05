Минус 15 килограммов: Дмитрий Кулеба признался, что делал уколы для похудения
- Экс-глава МИД Украины поделился, как ему удалось похудеть на 15 килограммов.
- Также Кулеба рассказал, как сейчас поддерживает себя в форме.
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился, как ему удалось похудеть на 15 килограммов.
Об этом он рассказал в рубрике 55 за 5 с Алиной Шаманской в рамках программы Ранок у великому місті на ICTV2, которая выйдет в эфир 6 ноября в 07:00.
Дмитрий Кулеба о похудении на 15 кг
Экс-министр откровенно признался, что сбросить вес ему помогли дисциплина, диета, занятия спортом, а также биодобавки и препарат Оземпик.
Кулеба в течение месяца делал уколы для похудения. На этот шаг он решился, чтобы перенастроить свой организм и изменить стиль жизни. Сейчас, по словам экс-министра, он регулярно ходит в спортзал и не использует никакие препараты.
— Я сделал это (уколы Оземпик, — Ред.) в 43 года, когда метаболизм уже не тот. Это было необходимо для того, чтобы перенастроить свой организм. Я делал это в течение месяца. С тех пор я не принимаю никаких химических препаратов, но хожу в спортзал. Я изменил свой образ жизни, — рассказал Дмитрий Кулеба.
Отметим, что Оземпик — это рецептурный препарат в виде инъекции, который приобрел популярность как средство для похудения среди многих знаменитостей.
Однако в первую очередь он предназначен для лечения сахарного диабета второго типа. Использование препарата без назначения врача может быть опасным для здоровья.
Фото: Дмитрий Кулеба