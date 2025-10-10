Украинская актриса Екатерина Тышкевич откровенно призналась, что хочет стать мамой. Но прежде чем планировать беременность, она решила избавиться от вредной привычки.

Екатерина Тышкевич отказалась от курения

В серии сториз Екатерина рассказала, что уже 16 дней не курит Iqos и уже несколько месяцев проходит терапию из-за хронических головных болей.

– Я уже на финальном этапе лечения хронических головных болей, и скоро уже будет возможно планировать беременность. Курение сюда никак не вписывается, – объяснила актриса.

Звезда добавила, что курила более 17 лет и только раз ранее смогла бросить – когда жила на Бали. Теперь же приняла окончательное решение и назвала 22 сентября днем, когда она отказалась от никотина навсегда.

Сложности в отказе от курения

Тышкевич призналась, что первые дни без никотина стали для нее настоящим испытанием: актриса пережила тревогу, бессонницу и страхи, но выдержала.

– Вырывало из сна чувством страха смерти, как будто задыхаюсь… Но я не сдалась, – поделилась она.

Чтобы легче пережить этот период, Тышкевич пила успокаивающие средства и травяные чаи, а сейчас говорит, что чувствует настоящую свободу. Вместе с Екатериной бросила курить и ее мама в знак поддержки решения дочери.

Актриса добавила, что мотивация к отказу основана и на духовной основе. Звезда стремится вернуться к своим практикам и ритуалам, где любые интоксикации организма запрещены.

