Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився, як йому вдалося схуднути на 15 кілограмів.

Про це він розповів у рубриці 55 за 5 з Аліною Шаманською в межах програми Ранок у великому місті на ICTV2, яка вийде в ефір 6 листопада 0 07:00.

Дмитро Кулеба про схуднення на 15 кг

Ексміністр відверто зізнався, що скинути вагу йому допомогли дисципліна, дієта, заняття спортом, а також біодобавки і препарат Оземпік.

Кулеба протягом місяця робив уколи для схуднення. На цей крок він наважився, аби переналаштувати свій організм і змінити стиль життя. Нині, за словами ексміністра, він регулярно ходить в спортзал і не використовує жодні препарати.

– Я зробив це (уколи Оземпік, – Ред.) в 43 роки, коли метаболізм вже не той. Це було потрібно для того, щоб переналаштувати свій організм. Я робив це протягом місяця. Відтоді я не приймаю жодних хімічних препаратів, але я ходжу в спортзал. Я змінив свій стиль життя, – розповів Дмитро Кулеба.

Зазначимо, що Оземпік – це рецептурний препарат у вигляді ін’єкції, що набув популярності як засіб для схуднення серед багатьох знаменитостей.

Однак першочергово він призначений для лікування цукрового діабету другого типу. Використання препарату без призначення лікаря може бути небезпечним для здоров’я.

Фото: Дмитро Кулеба

