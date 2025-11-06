Создатели сериала Кофе с кардамоном. Сила земли объявили дату премьеры второго сезона, а также представили официальный тизер, который еще глубже погружает в мир самой ожидаемой костюмированной драмы этого года.

Кофе с кардамоном 2 сезон: дата премьеры

Второй сезон сериала Кофе с кардамоном. Сила земли выйдет уже 1 декабря 2025 года. Новые эпизоды будут доступны для просмотра на платформе Киевстар ТВ.

Сейчас смотрят

Новый сезон отличается остроумием и особым чувством юмора — в нем появляются забавные ситуации, игривые диалоги и непринужденные сцены, разряжающие драматические события.

Атмосферу сериала дополнят современные песни, специально обработанные под инструментальные композиции в историческом стиле — в духе сериала Бриджертоны. Это придаст истории особый шарм, соединяя классику с современностью и создавая ощущение эпохи, оживающей на экране.

— Во втором сезоне Кофе с кардамоном будет много солнца, тепла и цветов, ведь мы снимали летом. Сериал получился очень светлым и ярким — настоящий глоток тепла в наше непростое время. Думаю, эту историю стоит посмотреть — хотя бы для того, чтобы почувствовать немного лета среди зимы и наполниться историей любви, — прокомментировала Елена Лавренюк, исполнительница главной роли.

Кофе с кардамоном. Сила земли — это рассказ о силе, свободе, семье и земле, за которую стоит бороться. Анна предстает не той наивной девушкой, какой ее помнят зрители. Теперь она — женщина, которая знает цену потерь и понимает, как дорого стоит собственный дом.

В центре нового сезона — непростой выбор Анны между двумя мужчинами: Стефаном Терлецким и Павлом Крушевским. Это не просто романтический треугольник, а дилемма между чувствами и долгом. Оба героя — сильные личности. Анна должна решить: выбрать сердцем или разумом, одновременно отстаивая свой дом, детей и собственное достоинство.

Среди актеров во втором сезоне зрители снова увидят Тараса Цымбалюка, который продолжает историю брата Анны. К сериалу также присоединилась легендарная Ада Роговцева, чье присутствие всегда придает ленте величие и глубину.

Среди новых лиц стоит отметить Надежду Хильскую, которая впервые появится в этой истории в яркой роли. И, как обещали создатели сериала, в сезоне будет несколько новых имен украинского кинематографа: Иван Довженко, Полина Арно, Иван Билаш и Зоя Лавренюк.

Напомним, что первый сезон костюмированной драмы Кофе с кардамоном стал настоящим телевизионным феноменом — не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Проект с триумфом представили на польском телевидении, в странах Латинской Америки и еще в десятках государств по всему миру, придав истории международное звучание.

Только на YouTube первый сезон собрал около 10 млн просмотров, превратившись в один из самых успешных украинских сериалов последних лет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.