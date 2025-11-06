Творці серіалу Кава з кардамоном. Сила землі оголосили дату прем’єри другого сезону, а також презентували офіційний тизер, що ще глибше занурює у світ найочікуванішої костюмованої драми цього року.

Кава з кардамоном 2 сезон: дата прем’єри

Другий сезон серіалу Кава з кардамоном. Сила землі вийде вже 1 грудня 2025 року. Нові епізоди будуть доступні для перегляду на платформі Київстар ТБ.

Новий сезон вирізняється дотепністю та особливим почуттям гумору – у ньому з’являються кумедні ситуації, грайливі діалоги та невимушені сцени, що розряджають драматичні події.

Атмосферу серіалу доповнять сучасні пісні, спеціально оброблені під інструментальні композиції в історичному стилі – у дусі серіалу Бріджертони. Це додасть історії особливого шарму, поєднуючи класику із сучасністю й створюючи відчуття епохи, що оживає на екрані.

– У другому сезоні Кава з кардамоном буде багато сонця, тепла й кольорів, адже ми знімали влітку. Серіал вийшов дуже світлим і яскравим – справжній ковток тепла в наш непростий час. Думаю, цю історію варто подивитися – хоча б для того, щоб відчути трішки літа серед зими та наповнитися історією кохання, – прокоментувала Олена Лавренюк, виконавиця головної ролі.

Кава з кардамоном. Сила землі – це розповідь про силу, свободу, родину та землю, за яку варто боротися. Анна постає не тією наївною дівчиною, якою її пам’ятають глядачі. Тепер вона — жінка, яка знає ціну втрат і розуміє, як дорого коштує власний дім.

У центрі нового сезону – непростий вибір Анни між двома чоловіками: Стефаном Терлецьким та Павелом Крушевським. Це не просто романтичний трикутник, а дилема між почуттями та обов’язком. Обидва герої – сильні особистості. Анна мусить вирішити: обрати серцем чи розумом, водночас відстоюючи свій дім, дітей і власну гідність.

Серед акторів у другому сезоні глядачі знову побачать Тараса Цимбалюка, який продовжує історію брата Анни. До серіалу також долучилася легендарна Ада Роговцева, чия присутність завжди надає стрічці величі та глибини.

Серед нових облич варто відзначити Надію Хільську, яка вперше з’явиться в цій історії у яскравій ролі. І, як обіцяли творці серіалу, в сезоні буде кілька нових імен українського кінематографа: Іван Довженко, Поліна Арно, Іван Білаш та Зоя Лавренюк.

Нагадаємо, що перший сезон костюмованої драми Кава з кардамоном став справжнім телевізійним феноменом – не лише в Україні, а й далеко за її межами. Проєкт із тріумфом представили на польському телебаченні, у країнах Латинської Америки та ще в десятках держав по всьому світу, надаючи історії міжнародного звучання.

Лише на YouTube перший сезон зібрав близько 10 млн переглядів, перетворившись на один з найуспішніших українських серіалів останніх років.

