Завершился 11 выпуск кулинарного проекта МастерШеф-16, который принес очередные испытания на сообразительность и выдержку. К сожалению, не всем участникам удалось справиться с заданиями судей.

Читайте на Фактах ICTV, кто покинул МастерШеф-16 в 11 выпуске за 1 ноября.

11 выпуск МастерШеф-16

Первым испытанием для поваров стал конкурс — День неожиданных поворотов и сломанных ожиданий. В качестве судьи в этом конкурсе пригласили кулинарного эксперта узкого профиля. Поэтому задачей для участников было удивить «вкусовые рецепторы эксперта».

Сейчас смотрят

А этим кулинарным экспертом является Алик Мкртчян — финалист первого сезона шоу МастерШеф. Профессионалы. Алик хорошо разбирается в мясе.

Участники разделились на три команды: Ева — капитан синих, у красных — Дарья, а у желтых — Галина.

По условию, каждый участник команды должен был приготовить блюдо, где основным ингредиентом должен был быть определенный белок. Но приготовить его так, чтобы Алик не смог догадаться, что это за белок.

— Есть множество техник, как изменить структуру мяса. И сегодня вам придется применить все свои умения, вспомнить все, что вы знаете, сделать все возможное и невозможное, чтобы обмануть Алика, — сказали судьи.

В то же время Алик Мкртчян не знал, что половина блюд каждой команды должна была быть с растительным заменителем мяса.

Если же Алик не угадывал, то такое блюдо судьи оценивали по 10-балльной шкале. А если угадывал, то оценку ставили по 5-балльной шкале.

Победу одержала желтая команда, а Галина получила шеф-нож. А вот проиграла синяя команда, и Ева с Натальей надели черные фартуки.

Второй конкурс: день андердогов

На этот раз в центре внимания оказалась тройка так называемых андердогов — участников, которых обычно выбирают в команды последними, это: Игорь, Евгений и Ксения. Так что получилось четыре команды:

Синие: Галина, Саша, Дарья

Красные: Ева, Наталья, Гарик

Зеленые: Юрий, Вика, Александр

Желтые (аутсайдеры): Игорь, Евгений, Ксения

Каждый из аутсайдеров должен был доказать, что он сильный участник. Они выбирали по одному сопернику из каждой команды и блюдо для приготовления.

Игорь соревновался с Натальей, Викторией и Дарьей, Ксения — с Александром, Сашей и Гариком, а Женя — с Галиной, Юрой и Евой.

Каждая четверка получала оценки от судей: лучшее блюдо — 4 балла, худшее — 1 балл.

В итоге синие получили 11 баллов, красные — 8 баллов, а зеленые и желтые по 5 баллов. Черные фартуки получили Юрий и Ксения.

Кто покинул МастерШеф 16 сезон в 11 выпуске

“Черные” участники должны были приготовить одно блюдо — основное или десерт, но с пятью консервами, которые открывали вслепую.

Задача была непростая — приготовить блюдо, чтобы оно не напоминало консервы. Время на приготовление — 1 час.

По результатам Битвы черных в 11 выпуске МастерШеф 16 сезон проект покинула Ксения Воробьева.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.