У 12-му випуску кулінарного шоу МастерШеф-16 боротьба за звання найкращого кухаря-аматора загострилася.

Судді вирішили перевірити, чи можуть впораються учасники з роботою на рівні справжнього ресторану, інформує телеканал STB.UA.

Як пройшов 12-й випуск МастерШеф-16 від 8 листопада

Для аматорів підготували серію складних, але цікавих випробувань: навчання у зіркових шефів, кулінарне полювання та фінальну битву чорних фартухів з маленькими помічниками.

– Цей сезон ми починали з головною метою – знайти не блогера, а шефа. Людину, яка зможе керувати кухнею ресторану, а не просто смачно готувати. Саме тому у вашому суперфіналі ви створюватимете ресторани, а не лише сети страв, – заявили учасникам судді.

Перший конкурс: table service як у справжньому ресторані

Перше випробування було присвячене ресторанному обслуговуванню гостей – table service. Офіціант або шеф безпосередньо працює біля столу клієнта: ефектно подає страви, відкриває вино та демонструє сервірування.

Аматори відвідали три майстер-класи від суддів: кулінарні – від Олі Мартиновської та Ектора Хіменеса-Браво, а урок із подачі – від Володимира Ярославського.

Майстер-класи Ектора й Олі проходили одночасно, після чого Володимир показував, як правильно презентувати приготовані страви гостям.

Завданням учасників було відтворити продемонстровані страви й подати їх на рівні високої ресторанної кухні.

Команди сформували шляхом жеребкування:

Синя команда: Ігор, Галина, Дарʼя;

Червона команда: Сашко, Вікторія, Юрій;

Зелена команда: Олександр, Єва, Наталія;

Жовта команда: Гарік, Євген.

Найкраще із завданням упоралася жовта команда – Гарік і Євген. Шеф-ніж цього разу дістався Євгену. Найгірший результат показала синя команда, тому Галина, Ігор і Дарʼя отримали чорні фартухи.

Другий конкурс – кулінарне полювання

Наступний конкурс був індивідуальним випробуванням. Учасники побачили велику дошку зі списком страв і кількістю балів, які можна було отримати за приготування кожної з них.

У кулінарів-аматорів було дві ролі:

чорні фартухи – “голодні хижаки”;

білі фартухи – їхня “здобич”.

На кухні було вісім робочих місць, тому чорні фартухи могли приєднуватися до білих і готувати ту саму страву, щоб спробувати відібрати в них бали.

Кожна страва мала власну цінність (від 10 до 50 шефів). Час приготування становив дві години. Учасники могли готувати скільки завгодно страв, але тільки одну одночасно.

Якщо “жертва” (учасник у білому фартусі) виконувала завдання швидше та смачніше, судді віддавали всі бали їй.

Якщо ж страва виходила неідеальною, судді чекали, поки “хижаки” завершать свою роботу, щоб об’єктивно порівняти результати.

За підсумками конкурсу найкращим став Сашко, який набрав 100 шефів, а найменше балів отримав Гарік. Саме він приєднався до володарів чорних фартухів – Галини, Ігоря та Дар’ї.

Хто покинув МастерШеф-16 у 12 випуску

Фінальний конкурс став справжнім сюрпризом для всіх. Чорні фартухи отримали незвичних напарників – дітей, які заздалегідь почали готувати свої улюблені страви.

Завданням аматорів було доробити, вдосконалити або повністю переробити дитячі страви.

Комора з продуктами та дивайсна були відкриті протягом усього випробування, однак самі учасники не мали права туди заходити – необхідні інгредієнти приносили діти.

На виконання завдання вони мали одну годину.

За результатами битви чорних фартухів проєкт МастерШеф-16 у 12 випуску від 08.11.2025 залишив Ігор Савчук.

Ігор живе у селі Рожнів Івано-Франківської області. За професією він будівельник.

– Я прийшов на проєкт МастерШеф по щасливій випадковості, адже готувати для мене це просто хобі. Хочу багато чому навчитися в учасників, а також перевірити свої здібності. Тож в першу чергу, участь для мене – це виклик і можливість навчатися новому у світі кулінарії, – розповідав він про себе на початку проєкту.

