Американский актер и режиссер Шон Пенн принял участие в съемках украинского киноальманаха Война глазами животных – и сделал это за гонорар в $1. Об этом рассказал продюсер фильма Олег Кохан в интервью Суспільне Культура.

Пенн сыграл в новелле Орел – одной из семи историй о реальных животных, спасенных во время полномасштабной войны.

По словам Кохана, решение голливудской звезды стало не просто жестом поддержки, а важным сигналом для международной аудитории.

Как Шон Пенн присоединился к проекту

По словам продюсера, переговоры с актером начались с просьбы просмотреть сценарий, отснятый материал и пообщаться с режиссером Мирославом Слабошпицким.

После этого Пенн сам предложил гонорар в символическую сумму, ведь согласно правилам Гильдии киноактеров США бесплатно работать он не может.

Кохан подчеркнул, что участие знаменитости в киноальманахе стало для него подтверждением искренней позиции актера.

– Работа за $1 в украинском фильме – это тоже поддержка Украины. Для меня же это решение стало подтверждением того, что он очень мощный посол, а также что наше кино и его тема попадает в международную аудиторию, – отметил Олег Кохан.

В фильме Пенн играет американского продюсера, и, по словам Кохана, его роль органична и не используется как повод для громких заявлений. Впрочем, появление звезды в фильме позволило привлечь интерес к фильму за пределами Украины.

– Есть первый тезис – звезда звезду зажигает. Это первое. А второе – и это, кстати, неоднократно звучало на мировой премьере, цитата критика: “Вы, безусловно, придете на фильм, потому что там Шон Пенн – и уйдете под невероятным впечатлением от той работы, которую сделали украинские таланты”. Потому что это повод, мы используем все возможные маркеры, чтобы привлечь к разговору. Но если вход – Шон Пенн, а выход – украинские таланты, истории и эмоции, считаю, что мы свою работу выполнили, – уверен Олег Кохан.

Шон Пенн и его поддержка Украины

С начала полномасштабной войны актер неоднократно приезжал в Украину.

Более того, 24 февраля 2022 года он находился в Киеве, снимал документальный фильм о пути Владимира Зеленского от комика до президента, который впоследствии перерос в ленту о войне. Премьера состоялась на Берлинале 2023.

Во время одного из визитов Пенн передал президенту Украины свою статуэтку Оскар, назвав ее “символической безделушкой”. Он попросил Зеленского вернуть награду после украинской победы. В ответ актер получил орден За заслуги III степени.

Шон Пенн активно использует свое влияние и медийность для привлечения внимания мирового сообщества к войне в Украине. Он призвал мировых миллиардеров профинансировать закупку истребителей для ВСУ и подчеркивает, что украинцы защищают не только свою страну, но и весь мир от агрессии.

Кроме того, в Украине работает благотворительная организация CORE (Community Organized Relief Effort), основанная знаменитостью. Фонд направил более $1 млн долларов США на поддержку украинских переселенцев, в частности во Львовской области, и занимается оказанием другой гуманитарной помощи.

