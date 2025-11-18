Американський актор і режисер Шон Пенн взяв участь у зйомках українського кіноальманаху Війна очима тварин – і зробив це за гонорар в $1. Про це розповів продюсер фільму Олег Кохан в інтерв’ю Суспільне Культура.

Пенн зіграв у новелі Орел – одній із семи історій про реальних тварин, врятованих під час повномасштабної війни.

За словами Кохана, рішення голлівудської зірки стало не просто жестом підтримки, а важливим сигналом для міжнародної аудиторії.

Як Шон Пенн доєднався до проєкту

За словами продюсера, перемовини з актором почалися з прохання переглянути сценарій, відзнятий матеріал і поспілкуватися з режисером Мирославом Слабошпицьким.

Після цього Пенн сам запропонував гонорар у символічну суму, адже згідно з правилами Гільдії кіноакторів США безплатно працювати він не може.

Кохан наголосив, що участь знаменитості у кіноальманаху стала для нього підтвердженням щирої позиції актора.

– Робота за $1 в українському фільмі – це теж підтримка України. Для мене ж це рішення стало підтвердженням того, що він дуже потужний амбасадор, а також що наше кіно і його тема влучає у міжнародну аудиторію, – зазначив Олег Кохан.

У стрічці Пенн грає американського продюсера, і за словами Кохана, його роль органічна і не використана як привід для гучних заяв. Втім, поява зірки у стрічці дозволила привернути інтерес до фільму за межами України.

– Є перша теза – зірка зірку запалює. Це перше. А друге – і це, до речі, лунало неодноразово на світовій прем’єрі, цитата критика: “Ви, безумовно, прийдете на фільм, тому що там Шон Пенн — і підете під неймовірним враженням від тієї роботи, яку зробили українські таланти”. Бо це привід, ми використовуємо всі можливі маркери, щоб залучити до розмови. Але якщо вхід – Шон Пенн, а вихід – українські таланти, історії та емоції, вважаю, що ми свою роботу виконали, – впевнений Олег Кохан.

Шон Пенн і його підтримка України

З початку повномасштабної війни актор неодноразово приїздив в Україну.

Ба більше, 24 лютого 2022 року він перебував у Києві, знімав документальний фільм про шлях Володимира Зеленського від коміка до президента, який згодом переріс у стрічку про війну. Прем’єра відбулася на Берлінале 2023.

Під час одного з візитів Пенн передав президенту України свою статуетку Оскар, назвавши її “символічною дрібничкою”. Він попросив Зеленського повернути нагороду після української перемоги. У відповідь актор отримав орден За заслуги III ступеня.

Шон Пенн активно використовує свій вплив та медійність для привернення уваги світової спільноти до війни в Україні. Він закликав світових мільярдерів профінансувати закупівлю винищувачів для ЗСУ та наголошує, що українці захищають не лише свою країну, а й увесь світ від агресії.

Крім того, в Україні працює благодійна організація CORE (Community Organized Relief Effort), заснована знаменитістю. Фонд спрямував понад $1 млн доларів США на підтримку українських переселенців, зокрема на Львівщині, та займається наданням іншої гуманітарної допомоги.

