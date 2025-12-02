Продюсер Игорь Кондратюк рассекретил размер своей пенсии и признался, на какие деньги живет во время войны. О своем финансовом положении шоумен рассказал в интервью Славе Демину.

Кондратюк о пенсии

По словам продюсера, ежемесячно от государства он получает почти 10 тыс. грн. Но в основном Кондратюк живет на накопления.

Шоумен говорит, что раньше много работал, вел различные передачи, поэтому хорошо зарабатывал и мог откладывать деньги.

Сейчас смотрят

— У меня есть пенсия, это девять с чем-то тысяч гривен. И я немного накопил себе. Еще хватает. Я хорошо зарабатывал, у меня было много передач. Это абсолютно легальная история. Это просто живые деньги. Я вышел в кэш, к тому же очень давно, — сказал Кондратюк.

К слову, в мае этого года Виталий Козловский выплатил свой долг перед Игорем Кондратюком, поэтому накоплений у продюсера, очевидно, стало больше.

— Козловский заплатил. Он закрыл этот свой позорный гештальт. Вопрос закрыт, — добавил продюсер.

Недавно размер своей пенсии раскрыл Иво Бобул. Народный артист Украины признался, что ему “стыдно” за эту сумму, ведь выплаты не соответствуют его многолетнему стажу на сцене.

Фото: Игорь Кондратюк

Источник : Слава Демин

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.