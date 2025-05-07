Козловский расплатился с Кондратюком и вернул себе свои песни

Судебное дело между продюсером Игорем Кондратюком и певцом Виталием Козловским закрыто. Это официально подтвердили обе стороны.

Козловский расплатился с Кондратюком

Первым об уплате долгов сообщил Игорь Кондратюк. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook, добавив, что каталог песен в полном объеме перешел к Виталию Козловскому.

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Уже через час и сам артист написал в Instagram, что “свободен от Кондратюка”, а все его старые хиты принадлежат ему.

— Спасибо всем, кто верил и ждал. I’ll be back с Шекспиром (и не только с ним) уже очень скоро, — пообещал поклонникам Виталий.

В комментариях под этим сообщением отметилось немало звездных подписчиков певца, которые болели за него в этом деле.

Боже! Сколько лет это продолжалось, Виталя? Наконец-то! — порадовалась за артиста актриса Ольга Сумская.

Невероятный день! Праздник в календаре! — написала жена ведущего Анатолича, пиарщица Юла.

Замечательный день! И замечательное ощущение, когда твое — с тобой так, как должно быть! Споем, так споем! Люблю и всегда верю в тебя! — поддержала Козловского жена Юлия Бакуменко.

Поздравляю! Наконец-то, — прокомментировал новость актер Алексей Суровцев.

Как я рада за тебя и Юлю! Ура! — написала блогер Рамина Эсхакзай.

Также Виталия Козловского поздравили певица Ольга Цибульская, ведущий Анатолий Анатолич, актриса Наталья Денисенко, певец Позитив и многие другие подписчики артиста.

В то же время в комментариях у Игоря Кондратюка собрались критики, которые захейтили и обе стороны конфликта, и отдельно Козловского, которому припомнили выступление в Москве на 9 мая в 2018 году, и вообще саму новость о закрытии дела.

История конфликта между Козловским и Кондратюком

В 2012 году Виталий Козловский решил разорвать контракт со своим продюсером и продолжил петь свои песни, несмотря на то, что права на них принадлежали Кондратюку.

Тогда же продюсер подал на экс-подопечного в суд за нарушение авторских прав и выиграл. Три года назад Козловский говорил, что должен был заплатить Кондратюку $300 тыс., исполнять песни ему запретили.

В 2023-м Виталий ушел в армию, поэтому с него начали взимать часть зарплаты в пользу экс-продюсера, что вызвало новый виток скандала.

Уже в этом году Игорь Кондратюк говорил в интервью, что процесс выплат приостановился, поскольку Козловский больше не несет службу.

Фото: Виталий Козловский, Игорь Кондратюк

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