Продюсер Ігор Кондратюк розсекретив розмір своєї пенсії та зізнався, на які гроші живе під час війни. Про своє фінансове становище шоумен розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Кондратюк про пенсію

За словами продюсера, щомісяця від держави він отримує майже 10 тис. грн. Та здебільшого Кондратюк живе на накопичення.

Шоумен каже, що раніше багато працював, вів різні передачі, тож гарно заробляв і мав змогу відкладати гроші.

– У мене є пенсія, це дев’ять з чимось тисяч гривень. І я трішки накопичив собі. Ще вистачає. Я добре заробляв, у мене було багато передач. Це абсолютно легальна історія. Це просто живі гроші. Я вийшов у кеш, до того ж дуже давно, – сказав Кондратюк.

До слова, у травні цього року Віталій Козловський виплатив свій борг перед Ігорем Кондратюком, тож накопичень у продюсера, вочевидь, стало більше.

– Козловський заплатив. Він закрив цей свій ганебний гештальт. Питання закрите, – додав продюсер.

Нещодавно розмір своєї пенсії розкрив Іво Бобул. Народний артист України зізнався, що йому “соромно” за цю суму, адже виплати не відповідають його багаторічному стажу на сцені.

Фото: Ігор Кондратюк

Джерело : Слава Дьомін

