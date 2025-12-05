В пятницу, 5 декабря, на телеканале СТБ вышел восьмой выпуск романтического реалити Холостяк 14 с Тарасом Цымбалюком.

Неделя, посвященная языкам любви, показала, кто из девушек готов по-настоящему открыться, а кто лишь подстраивается под главного героя.

Отношения между девушками стали более напряженными, а их свидания с Тарасом — более интимными, поэтому в новом эпизоде он попрощался сразу с тремя героинями.

Как прошел восьмой выпуск Холостяка 14 с Тарасом Цымбалюком и кто покинул проект – читайте далее в материале.

Как прошел 8 выпуск Холостяка 14

На первое свидание недели отправились Оксана и Оля, которые на прошлой церемонии остались без роз. Тарас пригласил девушек в танцевальный зал, где они вместе с хореографом учили фрагмент румбы.

Холостяку было интересно, как девушки проявят себя в танце и как будут реагировать на тактильность с ним. Впоследствии они продемонстрировали свой танец на сцене Национальной филармонии и продолжили там свидание.

Пообщавшись с Олей лично, Цымбалюк отметил, что она постоянно пытается контролировать ситуацию, боится расслабиться и довериться мужчине. Тарас считает, что Оля не до конца честна с самой собой, поэтому он решил попрощаться с ней. По словам девушки, ей больно, что Холостяк не смог увидеть ее такой, какая она есть на самом деле.

Во время общения с Оксаной главный герой поинтересовался, почему она так зажата и застенчива по отношению к нему. Тарас предположил, что вызывает у девушки страх и ей трудно с ним общаться.

Оксана объяснила, что она достаточно сдержанная и ей нужно больше времени, чтобы раскрыться и чувствовать себя свободно рядом с мужчиной. После этого разговора Цымбалюк понял, что Оксана не готова к отношениям с ним, поэтому девушка покинула проект.

Следующей на индивидуальное свидание с Холостяком пошла Настя. Они вместе прогулялись по Киеву, Тарас показал девушке свои любимые места. Главный герой отметил, что ему приятно проводить время с Настей и им всегда есть о чем поговорить.

Также Тарас провел время с Ирочкой, Надин и Ирой. Он предложил девушкам совершить полет на флайборде, а затем вместе приготовить ужин и пообщаться с каждой тет-а-тет.

Во время свидания Холостяк еще больше сблизился с Ирочкой и Надин, а вот с Ирой Кулешиной у него была “холодная встреча”.

На этой неделе последнее индивидуальное свидание у Тараса было с Дашей. Холостяк осуществил мечту девушки, пригласив ее на винную дегустацию.

По словам Цымбалюка, у них была интересная и приятная встреча, однако романтического вайба между ними пока не появилось.

Кто покинул проект в 8 выпуске Холостяка 14

Во время церемонии роз Тарас Цымбалюк попрощался с Ирой Кулешиной. Главный герой убежден, что девушка найдет свою любовь, но за пределами проекта.

— У нее абсолютно не было никакого разочарования. Она очень легко согласилась. И тогда я понял, что правильно определился, — сказал Холостяк.

Итак, в восьмом выпуске проект покинули Ольга Дзундза, Оксана Шанюк и Ирина Кулешина.

На следующей неделе девушки познакомят Тараса Цымбалюка со своими родителями, однако не все встречи пройдут удачно и без “сюрпризов”.

