У п’ятницю, 5 грудня, на телеканалі СТБ вийшов восьмий випуск романтичного реаліті Холостяк 14 із Тарасом Цимбалюком.

Тиждень, який був присвячений мовам кохання, показав, хто з дівчат готовий по-справжньому відкритися, а хто лише підлаштовується під головного героя.

Стосунки між дівчатами стали напруженішими, а їхні побачення з Тарасом – інтимнішими, тож у новому епізоді він попрощався одразу з трьома героїнями.

Як минув восьмий випуск Холостяка 14 із Тарасом Цимбалюком та хто покинув проєкт – читайте далі у матеріалі.

Як минув 8 випуск Холостяка 14

На перше побачення тижня вирушили Оксана та Оля, які на минулій церемонії залишилися без троянд. Тарас запросив дівчат до танцювальної зали, де вони разом із хореографом вчили фрагмент румби.

Холостяку було цікаво, як дівчата проявляться в танці та як реагуватимуть на тактильність з ним. Згодом вони продемонстрували свій танець на сцені Національної філармонії і продовжили там побачення.

Поспілкувавшись з Олею особисто, Цимбалюк зазначив, що вона постійно намагається контролювати ситуацію, боїться розслабитися і довіритися чоловіку. Тарас вважає, що Оля не до кінця чесна із самою собою, тож він вирішив попрощатися з нею. За словами дівчини, їй боляче, що Холостяк не зміг побачити її такою, якою вона є насправді.

Під час спілкування з Оксаною головний герой поцікавився, чому вона настільки затиснута і сором’язлива по відношенню до нього. Тарас припустив, що викликає у дівчини страх і їй важко з ним спілкуватися.

Оксана пояснила, що вона достатньо стримана і їй потрібно більше часу, щоб розкритися і почуватися вільною поруч з чоловіком. Після цієї розмови Цимбалюк зрозумів, що Оксана не готова до стосунків з ним, тож дівчина покинула проєкт.

Наступною на індивідуальне побачення з Холостяком пішла Настя. Вони разом прогулялися Києвом, Тарас показав дівчині свої улюблені місця. Головний герой відзначив, що йому приємно проводити час з Настею і їм завжди є про що поговорити.

Також Тарас провів час з Ірочкою, Надін та Ірою. Він запропонував дівчатам здійснити політ на флайборді, а потім разом приготувати вечерю і поспілкуватися з кожною тет–тет.

Під час побачення Холостяк ще більше зблизився з Ірочкою та Надін, а от з Ірою Кулешиною у нього була “холодна зустріч”.

Цього тижня останнє індивідуальне побачення у Тараса було з Дашею. Холостяк здійснив мрію дівчини, запросивши її на винну дегустацію.

За словами Цимбалюка, у них була цікава та приємна зустріч, однак романтичного вайбу між ними поки що не з’явилося.

Хто покинув проєкт у 8 випуску Холостяка 14

Під час церемонії троянд Тарас Цимбалюк попрощався з Ірою Кулешиною. Головний герой переконаний, що дівчина знайде своє кохання, але поза межами проєкту.

– У неї абсолютно не було ніякого розчарування. Вона дуже легко погодилася. І тоді я зрозумів, що правильно визначився, – сказав Холостяк.

Тож, у восьмому випуску проєкт покинули Ольга Дзундза, Оксана Шанюк та Ірина Кулешина.

Наступного тижня дівчата познайомлять Тараса Цимбалюка зі своїми батьками, однак не всі зустрічі пройдуть вдало і без “сюрпризів”.

