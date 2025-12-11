Певец Олег Винник дал первое большое интервью за два года, в котором подробно рассказал, как пережил начало полномасштабной войны, почему уехал за границу и как относится к обвинениям в измене.

Во время беседы с РБК-Украина присутствовала и жена артиста – Таисия Сватко, известная как Таюне.

Как Винник уехал из Украины

Олег Винник прямо опроверг слухи о том, что якобы прятался под пледом на границе, и назвал эти истории выдуманными и унизительными по отношению к украинским пограничникам.

– Какой плед? Во-первых, тот, кто пишет, он со мной там был, он меня там видел? Во-вторых, человек, который пересекал границу в своей жизни, может сказать, как это можно выехать из нашей страны под каким-то пледом или в багажнике? Или это просто неуважение к нашим пограничникам и нашим законам? – эмоционально спросил Винник.

Жена подтвердила, что это было бы невозможно физически, ведь в багажнике певец просто не поместился бы.

Винник объяснил, что 13 февраля 2022 года он приехал в Украину на гастроли и должен был вернуться в Берлин 23 февраля. Из-за отмененных рейсов билеты перенесли на три дня, поэтому утро 24 февраля застало семью артиста в Киеве.

Они собрались и отправились на запад Украины, а 27 февраля пересекли границу. Как настаивает Олег Винник, легально и по документам. Он также подчеркнул, что имел право на выезд, ведь является резидентом Германии уже 25 лет.

Также певец опроверг информацию о том, что уехал за границу для лечения. При этом артист подтвердил, что имел проблемы со здоровьем, но раскрывать диагноз отказывается.

Считает ли себя Винник предателем

В разговоре певец отреагировал на обвинения в предательстве, которые регулярно появлялись в его адрес после начала полномасштабной войны. Он подчеркнул, что подобные ярлыки считает несправедливыми.

Винник объяснил, что проживает в Германии с 2000 года, но всегда оставался украинцем и представлял Украину во всех профессиональных проектах.

– Я не считаю себя предателем и никогда в жизни не буду считать. Предатели – не я, а предатели те, кто на той стороне, переходят на ту сторону. Я никогда не отрекался от своей страны, а наоборот делаю все, что я могу сделать, – заверил исполнитель.

Таюне добавила, что за годы работы вклад ее мужа в украинскую культуру часто оставался незамеченным, тогда как негатив – наоборот.

– За все время существования Олега Винника, хоть кто-то, ну, хоть как-то? В те времена всем народным, заслуженным – всем все давали. Он не для этого работает, но никто за Олега ничего хорошего не сказал. Ни разу. Если только высмеяли, – эмоционально заметила жена артиста.

Ранее Олег Винник уже обращался к своим хейтерам, заявляя, что не обращает внимания на сплетни и выдумки, которые распространяют о нем в сети.

Фото: скриншот из интервью

