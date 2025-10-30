Певец Олег Винник, который с начала полномасштабного вторжения проживает в Германии, неожиданно показался с артистом Андреем Данилко. Они встретились в Берлине, где во вторник, 28 октября, Верка Сердючка выступала с концертом.

Винник показался с Данилко

Винник посетил концерт Данилко, а затем артисты встретились за кулисами. Они записали совместное видео, которым Олег поделился в сториз в Instagram.

На кадрах Винник сказал, что “Сердючка – форевер”. Данилко в свою очередь ответил, что это – правда.

Совместное фото также обнародовал телеведущий Алексей Дивеев-Церковный, который до сих пор транслирует свою причастность к церкви российского патриархата и ведет блог на русском языке.

— Коалиция решительных! Встретились мужиками. Обсудили текущую ситуацию. Посчитали и просчитали варианты. И пришли к выводу: все будет хорошо! — говорится в посте.

В сети Андрея Данилка раскритиковали за встречу с певцом, который с начала большой войны находится за границей и продолжает выступать с русскоязычным репертуаром.

Сам Олег Винник заявлял, что не сбежал из Украины, а вернулся домой, то есть в Германию. По словам артиста, он уже 25 лет проживает в Германии, у него нет внутреннего украинского паспорта, а на Родину он приезжал только с концертами.

Несмотря на это, певец назвал себя патриотом, который помогает Украине и будет продолжать это делать.

