После концерта в Берлине: Олег Винник показался в объятиях Андрея Данилка
Певец Олег Винник, который с начала полномасштабного вторжения проживает в Германии, неожиданно показался с артистом Андреем Данилко. Они встретились в Берлине, где во вторник, 28 октября, Верка Сердючка выступала с концертом.
Винник показался с Данилко
Винник посетил концерт Данилко, а затем артисты встретились за кулисами. Они записали совместное видео, которым Олег поделился в сториз в Instagram.
На кадрах Винник сказал, что “Сердючка – форевер”. Данилко в свою очередь ответил, что это – правда.
Совместное фото также обнародовал телеведущий Алексей Дивеев-Церковный, который до сих пор транслирует свою причастность к церкви российского патриархата и ведет блог на русском языке.
— Коалиция решительных! Встретились мужиками. Обсудили текущую ситуацию. Посчитали и просчитали варианты. И пришли к выводу: все будет хорошо! — говорится в посте.
В сети Андрея Данилка раскритиковали за встречу с певцом, который с начала большой войны находится за границей и продолжает выступать с русскоязычным репертуаром.
Сам Олег Винник заявлял, что не сбежал из Украины, а вернулся домой, то есть в Германию. По словам артиста, он уже 25 лет проживает в Германии, у него нет внутреннего украинского паспорта, а на Родину он приезжал только с концертами.
Несмотря на это, певец назвал себя патриотом, который помогает Украине и будет продолжать это делать.
Фото: Андрей Данилко, Олег Винник