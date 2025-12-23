Иглесиас с Курниковой стали родителями в четвертый раз: первое фото малыша
- Энрике Иглесиас и Анна Курникова официально подтвердили рождение четвертого ребенка.
- Ребенок появился на свет 17 декабря 2025 года, пол и имя пока не разглашаются.
- Иглесиас и Курникова вместе более 20 лет и воспитывают троих детей.
Испанский певец Энрике Иглесиас и бывшая звезда тенниса Анна Курникова празднуют пополнение в семье.
Пара официально подтвердила рождение четвертого ребенка, опубликовав трогательное фото младенца на своей странице в соцсетях.
У Иглесиаса и Курниковой родился четвертый ребенок
На снимке младенец спит рядом с игрушечным ленивцем, уютно укутавшись в пеленку. Фото дополняет лаконичная подпись, раскрывающая дату появления малыша на свет.
– Мое солнышко 17.12.2025, – говорится в посте.
Пол и имя новорожденного ребенка супруги пока держат в секрете. Пара также воспитывает троих старших детей: двойняшек Николаса и Люси, которые родились в декабре 2017 года, а также младшую дочь Мэри, которая появилась на свет в январе 2020-го.
Беременность держали в секрете
О том, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова ждут четвертого ребенка, стало известно в августе этого года. Источники, близкие к окружению звезд, сообщали, что супруги невероятно счастливы снова стать родителями.
Позже 50-летний Иглесиас подтвердил радостную новость, признавшись, что испытывает большую ответственность и волнение.
Певец и спортсменка вместе уже более двух десятилетий – их отношения начались в 2001 году на съемках клипа Escape.