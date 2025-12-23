Іглесіас із Курніковою стали батьками вчетверте: перше фото малюка
- Енріке Іглесіас та Анна Курнікова офіційно підтвердили народження четвертої дитини.
- Дитина з’явилася на світ 17 грудня 2025 року, стать і ім’я поки не розголошують.
- Іглесіас і Курнікова разом понад 20 років і виховують трьох дітей.
Іспанський співак Енріке Іглесіас та колишня зірка тенісу Анна Курнікова святкують поповнення в родині.
Пара офіційно підтвердила народження четвертої дитини, опублікувавши зворушливе фото немовляти на своїй сторінці у соцмережах.
В Іглесіаса та Курнікової народилася четверта дитина
На знімку немовля спить поруч з іграшковим лінивцем, затишно загорнувшись в пелюшку. Фото доповнює лаконічний підпис, що розкриває дату появи малюка на світ.
– Моє сонечко 17.12.2025, – йдеться у дописі.
Стать та ім’я новонародженої дитини подружжя наразі тримає в секреті. Пара також виховує трьох старших дітей: двійнят Ніколаса та Люсі, які народилися у грудні 2017 року, а також молодшу доньку Мері, яка з’явилася на світ у січні 2020-го.
Вагітність тримали в таємниці
Про те, що Енріке Іглесіас та Анна Курнікова чекають на четверту дитину, стало відомо в серпні цього року. Джерела, близькі до оточення зірок, повідомляли, що подружжя неймовірно щасливе знову стати батьками.
Пізніше 50-річний Іглесіас підтвердив радісну новину зізнавшись, що відчуває велику відповідальність та схвильованість.
Співак і спортсменка разом уже понад два десятиліття – їхні стосунки розпочалися у 2001 році на зйомках кліпу Escape.