Іспанський співак Енріке Іглесіас та колишня зірка тенісу Анна Курнікова святкують поповнення в родині.

Пара офіційно підтвердила народження четвертої дитини, опублікувавши зворушливе фото немовляти на своїй сторінці у соцмережах.

В Іглесіаса та Курнікової народилася четверта дитина

На знімку немовля спить поруч з іграшковим лінивцем, затишно загорнувшись в пелюшку. Фото доповнює лаконічний підпис, що розкриває дату появи малюка на світ.

– Моє сонечко 17.12.2025, – йдеться у дописі.

Стать та ім’я новонародженої дитини подружжя наразі тримає в секреті. Пара також виховує трьох старших дітей: двійнят Ніколаса та Люсі, які народилися у грудні 2017 року, а також молодшу доньку Мері, яка з’явилася на світ у січні 2020-го.

Вагітність тримали в таємниці

Про те, що Енріке Іглесіас та Анна Курнікова чекають на четверту дитину, стало відомо в серпні цього року. Джерела, близькі до оточення зірок, повідомляли, що подружжя неймовірно щасливе знову стати батьками.

Пізніше 50-річний Іглесіас підтвердив радісну новину зізнавшись, що відчуває велику відповідальність та схвильованість.

Співак і спортсменка разом уже понад два десятиліття – їхні стосунки розпочалися у 2001 році на зйомках кліпу Escape.

Джерело : PageSix

