Фотографы Влада и Константин Либеровы впервые стали родителями. Радостной новостью звездная пара поделилась в соцсетях, опубликовав фото из роддома.

Ранее во время гендер-пати они узнали, что у них будет сын. Теперь они познакомили малыша со своими подписчиками.

Либеровы впервые стали родителями

Фолловеры сразу отметили, что это “самое оригинальное фото из роддома2, которое они когда-либо видели. И действительно, снимок получился нетривиальным.

Атмосферности ему добавили образы и выражения лиц молодых родителей, а Влада еще и надела темные очки и бейсболку.

Хотя пост появился сегодня, Либеровы уточнили, что мальчик родился в субботу, 29 ноября. Они выбрали для него необычное, хотя и довольно известное имя.

– Привет, маленький Ной! Мы тебя очень ждали. Обещаем, тебе будет с нами весело, – заверили Влада и Константин.

О том, что у них будет первенец, Влада и Константин Либеровы сообщили летом. Тогда они сказали, что долго ждали идеального времени для беременности, пока не поняли, что “его просто не существует”, и решились на это сейчас.

Семья Либеровых известна своими военными репортажами. Они работают на передовой, снимают события на линии соприкосновения и документируют военные преступления. Их работы публикуют ведущие мировые СМИ, в частности, The New York Times, BBC, Vogue, Forbes и Time.

