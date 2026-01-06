Американская актриса Кристен Стюарт призналась, что “очень хотела бы” снять ремейк Сумерек — романтично-фантастического фильма о вампирах 2008 года, с которого началась ее карьера.

Об этом звезда заявила в интервью Entertainment Tonight, сообщает Variety.

— Я бы очень хотела. Мне нравится то, что сделала Кэтрин Хардвик (режиссер первой части Сумерек, — Ред.), мне нравится то, что сделал Крис Вайц (режиссер второй части Сумерек, — Ред. ), мне нравится то, что сделали все режиссеры с этими фильмами. Они были такими естественными, странными и немного сумасшедшими, — сказала Стюарт.

Актриса отметила, что в идеале она хотела бы получить “огромный бюджет” и “много любви и поддержки” от поклонников для гипотетического проекта.

— Да, конечно, я сделаю ремейк. Я сделаю это! Я готова! — решительно добавила Стюарт.

Кристен Стюарт снялась в франшизе Сумерки вместе с Робертом Паттинсоном и Тейлором Лотнером. Оригинальный фильм 2008 года породил четыре сиквела: Новолуние 2009 года, Затмение 2010 года, Рассвет — Часть 1 2011 года и Рассвет — Часть 2 2012 года. Серия собрала в мировом прокате более $3 млрд.

Недавно Стюарт дебютировала как режиссер фильма Хронология воды. В ленте, где главные роли исполняют Имоджен Путс, Тора Берч и Джеймс Белуши, рассказывается о женщине, которая преодолевает травму детства с помощью плавания и писательства.

