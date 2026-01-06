Актриса Эванджелин Лилли, известная по ролям в сериале Остаться в живых и фильмах киновселенной Marvel, сообщила о серьезных последствиях травмы головы, полученной ею в прошлом году.

О своем состоянии она рассказала в видео и посте в Instagram, обнародовав результаты медицинских обследований.

Эванджелин Лилли о последствиях травмы

После падения на каменный глыбу актриса прошла медицинское обследование, результаты которого подтвердили повреждение головного мозга.

В своем обращении Лилли уточнила, что почти каждый участок ее мозга сейчас работает со сниженной эффективностью. Она отметила, что теперь ей придется вместе с врачами выяснять точные причины такого состояния и начинать длительный процесс лечения.

– С одной стороны, успокаивает осознание, что мой когнитивный спад – не только возрастные гормональные изменения. С другой – пугает понимание, насколько сложной будет борьба за восстановление утраченных функций, – отметила звезда Marvel.

Карьера и пауза в Голливуде

Эванджелин Лилли стала известна благодаря роли Кейт во всех шести сезонах сериала Остаться в живых, который выходил с 2004 по 2010 год. Эта работа принесла ей номинацию на Золотой глобус.

Широкую популярность ей также принесла роль Хоуп ван Дайн (Осы) в фильмах Marvel. Кроме того, актриса сыграла Тауриэль в двух частях трилогии Хоббит Питера Джексона.

В июне прошлого года она объявила, что делает бессрочный перерыв в карьере. Последней ее работой стал фильм Человек-муравей и Оса: Квантомания, вышедший в 2023 году.

Сейчас Эванджелин сосредоточена на гуманитарной деятельности и писательстве. Она подчеркнула, что на сегодняшний день не имеет никаких контрактов с киностудиями и не планирует в ближайшее время возвращаться в Голливуд, хотя и не исключает такой возможности в далеком будущем.

Источник : Variety