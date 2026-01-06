Американська акторка Крістен Стюарт зізналася, що “дуже хотіла б” зняти ремейк Сутінків – романтично-фантастичної стрічки про вампірів 2008 року, з якої розпочалася її кар’єра.

Про це зірка заявила в інтерв’ю Entertainment Tonight, повідомляє Variety.

Крістен Стюарт про перезапуск Сутінків

– Я б дуже хотіла. Мені подобається те, що зробила Кетрін Гардвік (режисерка першої частини Сутінків, – Ред.), мені подобається те, що зробив Кріс Вайц (режисер другої частини Сутінків, – Ред.), мені подобається те, що зробили всі режисери з цими фільмами. Вони були такими природними, дивними і трохи божевільними, – сказала Стюарт.

Акторка зазначила, що в ідеалі вона хотіла б отримати “величезний бюджет” і “багато любові та підтримки” від шанувальників для гіпотетичного проєкту.

– Так, звичайно, я зроблю ремейк. Я зроблю це! Я готова! – рішуче додала Стюарт.

Крістен Стюарт знялася у франшизі Сутінки разом з Робертом Паттінсоном і Тейлором Лотнером. Оригінальний фільм 2008 року породив чотири сиквели: Новий місяць 2009 року, Затемнення 2010 року, Світанок — Частина 1 2011 року і Світанок — Частина 2 2012 року. Серія зібрала у світовому прокаті понад $3 млрд.

Нещодавно Стюарт дебютувала як режисерка фільму Хронологія води. У стрічці, де головні ролі виконують Імоджен Путс, Тора Берч і Джеймс Белуші, розповідається про жінку, яка долає травму дитинства за допомогою плавання та письменства.