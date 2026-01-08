Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показалась в больнице под капельницей и рассказала о своем состоянии здоровья. Блогерша пожаловалась на ослабленный иммунитет, ведь за три недели она перенесла три болезни.

Жена Павлика о проблемах со здоровьем

В сториз в Instagram Екатерина поделилась, что во время планового визита терапевт, услышав о болезнях, с которыми блогерша столкнулась в течение последних недель, назначил ей капельницы.

Жена Павлика призналась, что перенесла коронавирус, пневмонию, острый цистит и ротавирус. Особенно тяжело блогерше дался ротавирус, когда она просто лежала и вообще ничего не могла делать.

— После Рождества перед Новым годом я очень сильно заболела ротавирусом. Заразилась я от Миши, он перенес болезнь на ногах, а я пролежала просто камешком три дня. Меня тошнило, у меня была потеря аппетита, ужасная ломота в теле, высокая температура. Третья болезнь за три недели. Я просто каждую неделю болею, — рассказала Екатерина.

Поэтому блогерша решила заняться своим здоровьем. Она прошла обследование организма, сдала анализы, и теперь в течение пяти дней ей будут ежедневно делать профилактические капельницы.

— Делаю капельницы теперь каждый день. Всего пять дней. Буду помогать своему организму максимально, — добавила жена Павлика.