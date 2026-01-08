Дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова, показалася в лікарні під крапельницею та розповіла про свій стан здоров’я. Блогерка поскаржилася на ослаблений імумінет, адже за три тижні вона перенесла три хвороби.

Дружина Павліка про проблеми зі здоров’ям

У сториз в Instagram Катерина поділилася, що під час планового візиту терапевт, почувши про хвороби, з якими блогерка зіткнулася протягом останніх тижнів, призначив їй крапельниці.

Дружина Павліка зізналася, що перенесла коронавірус, пневмонію, гострий цистит та ротавірус. Особливо тяжко блогерці дався ротавірус, коли вона просто лежала та взагалі нічого не могла робити.

– Після Різдва перед Новим роком я дуже сильно захворіла на ротавірус. Заразилась я від Михася, він переніс на ногах, а я пролежала просто камінчиком три дні. Мене нудило, у мене була втрата апетиту, страшенна ломота в тілі, температура висока. Третя хвороба за три тижні. Я просто щотижня хворію, – розповіла Катерина.

Тож блогерка вирішила зайнятися своїм здоров’ям. Вона пройшла обстеження організму, здала аналізи, і тепер протягом п’яти днів їй щодня робитимуть профілактичні крапельниці.

– Роблю крапельниці тепер щодня. Усього п’ять днів. Буду допомагати своєму організму максимально, – додала дружина Павліка.