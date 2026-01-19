Елена Тополя заявила, что ее шантажировали и угрожали распространением интимных видео в сети. Злоумышленник требовал от певицы $75 тыс. (более 3,2 млн грн), его уже задержала полиция.

Елена Тополя стала жертвой шантажа

На личной странице в Instagram певица сообщила, что 10 января ей начали угрожать сливом видео интимного характера. От Тополи требовали $75 тыс., шантажируя дальнейшим распространением материалов.

— 10 января я получила угрозы шантажа за видео интимного характера, вымогательство денег, попытки манипуляций и даже требования компромата на близких. Якобы с октября 25-го года у меня что-то там было. У меня есть все доказательства, что это ложь, — написала Елена.

Исполнительница обратилась в правоохранительные органы с заявлением об уголовном правонарушении. По словам Елены, все доказательства у нее есть, а следственные действия продолжаются.

Несмотря на это, интимные видео появились в сети. Тополя заявила, что не собирается прятаться или стесняться, подчеркнув, что стыд должны испытывать те, кто совершил преступление.

— Теперь, когда видео уже в интернете, я хочу сказать четко: мое тело, моя интимность — это не ваша добыча, не товар и не повод для унижения или обогащения. Это принадлежит только мне! Никто не имеет права красть мое достоинство или порочить его, — подчеркнула Тополя.

Елена добавила, что распространение интимных видео нарушает законодательство о защите персональных данных и неприкосновенности частной жизни.

— Я не молчу, потому что в современном мире не может быть места шантажу. Кому-то очень нужно сделать меня “не свободной”. Пусть мой непростой опыт станет примером для всех, кто проходит через подобное: не терпите, не пытайтесь договориться, не платите, не скрывайте, фиксируйте, заявляйте, говорите. Спасибо каждому, кто уже пишет слова поддержки. Мое достоинство незыблемо. Я все пройду. Обещаю, — написала певица.

Полиция задержала шантажиста Тополи

В Нацполиции сообщили, что задержали 23-летнего жителя Киева, который шантажировал Елену Тополю и требовал деньги за нераспространение конфиденциальной информации. Мужчине грозит 12 лет лишения свободы.

— Вымогателя задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи полиции объявили ему о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, — говорится в сообщении.

Правоохранители продолжают мероприятия по установлению лиц, которые также могут быть причастны к преступлению.

