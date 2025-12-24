Елена Тополя, которая недавно объявила о разводе с фронтменом группы Антитела Тарасом Тополей, призналась, готова ли она к новым отношениям и планирует ли менять фамилию.

Также певица рассказала, допускает ли воссоединение с бывшим и как их дети узнали о разрыве брака.

Тополя о разводе и новых отношениях

Артистка отметила, что мужчины уже начали проявлять к ней знаки внимания. Однако сама Елена пока не готова к новым отношениям, ведь ей еще нужно время, чтобы оправиться после развода.

— Сейчас точно не ищу никаких отношений. Некоторое внимание уже проявляется, но мне это странно, потому что беззаботно все это как-то происходит в мою сторону. Думаю, как так? Мне еще нужно время, — поделилась певица.

Отвечая на вопрос о возможном воссоединении с Тарасом, артистка подчеркнула, что не знает, как дальше сложится ее жизнь. Менять фамилию после развода и, соответственно, сценический псевдоним, Елена Тополя не планирует.

Что касается воспитания троих общих детей, то никаких ограничений в вопросе опеки между ними нет. Бывшие супруги делают все возможное, чтобы дочь и сын как можно легче пережили разрыв родителей. Например, скоро они все вместе поедут на отдых.

— Конечно, отец остается в жизни детей. Никто никого ни в чем не ограничивает. Ни в коем случае! Я бы этого не хотела. У нас формат очень свободный. Дети абсолютно свободны в своем выборе, желаниях. Мы только за то, чтобы они как можно больше проводили время с родителями. Мы скоро поедем на каникулы все вместе, на лыжи, — рассказала Елена.

О разводе детям рассказал Тарас Тополя. Певица предполагает, что бывший муж подобрал удобный момент.

— Мальчики больше понимают, переживают. Я узнала от детей, что папа уже сказал им о разводе. Наверное, был какой-то подходящий момент. Они переживают. Я больше переживаю за Рому, потому что он наиболее осознанно к этому относится. Я бы не хотела, чтобы они переносили этот опыт в свою будущую жизнь, — отметила певица.

Источник: Маричка Падалко

