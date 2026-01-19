Олена Тополя заявила, що її шантажували та погрожували поширенням інтимних відео в мережі. Зловмисник вимагав від співачки $75 тис. (понад 3,2 млн грн), його вже затримала поліція.

Олена Тополя стала жертвою шантажу

На особистій сторінці в Instagram співачка повідомила, що 10 січня їй почали погрожувати злиттям відео інтимного характеру. Від Тополі вимагали $75 тис., шантажуючи подальшим поширенням матеріалів.

– 10 січня я отримала погрози шантажу за відео інтимного характеру, вимагання грошей, спроби маніпуляцій та навіть вимоги компромату на близьких. Нібито з жовтня 25-го року у мене щось там було. Всі докази у мене є, що це брехня, – написала Олена.

Виконавиця звернулася до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення. За словами Олени, всі докази у неї є, а слідчі дії тривають.

Попри це, інтимні відео з’явилися в мережі. Тополя заявила, що не збирається ховатися чи соромитися, наголосивши, що сором мають відчувати ті, хто скоїв злочин.

– Тепер, коли відео вже в інтернеті, я хочу сказати чітко: моє тіло, моя інтимність – це не ваша здобич, не товар і не привід для приниження чи збагачення. Це належить тільки мені! Ніхто не має права красти мою гідність чи паплюжити її, – наголосила Тополя.

Олена додала, що поширення інтимних відео порушує законодавство про захист персональних даних та недоторканність приватного життя.

– Я не мовчу, бо в сучасному світі не може бути місця шантажу. Комусь дуже треба зробити із мене “не вільну”. Нехай мій непростий досвід, буде прикладом для всіх, хто проходить через подібне: не терпіть, не пробуйте домовитись, не платіть, не приховуйте, фіксуйте, заявляйте, говоріть. Дякую кожному, хто вже пише слова підтримки. Моя гідність непорушна. Я все пройду. Обіцяю, – написала співачка.

Поліція затримала шантажиста Тополі

У Нацполіції повідомили, що затримали 23-річного мешканця Києва, який шантажував Олену Тополю та вимагав гроші за нерозповсюдження конфіденційної інформації. Чоловіку загрожує 12 років позбавлення волі.

– Вимагача затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції оголосили йому про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці продовжують заходи для встановлення осіб, які також можуть бути причетні до злочину.

