Умер кутюрье Валентино Гаравани, основатель модного бренда Valentino
- Итальянский модельер Валентино Гаравани скончался в возрасте 93 лет.
- Валентино создавал одежду для знаменитостей и известных личностей.
- Его одежду носили Элизабет Тейлор, Нэнси Рейган, Шарон Стоун, Джулия Робертс и Гвинет Пэлтроу.
Валентино Гаравани, итальянский кутюрье, который основал свой бренд в 1960 году и приобрел мировую славу, скончался в своем доме в Риме. Гаравани было 93 года.
Об этом сообщает издание Vogue.
Умер Валентино Гаравани
Прощание с Валентино состоится на площади Миньянелли 21-22 января. А похоронят кутюрье на следующий день в базилике Святой Марии Ангелов и Мучеников.
В заявлении, опубликованном в Instagram, Фонд Валентино Гаравани и Джанкарло Джамметти отметил: Он мирно скончался в своем римском доме, окруженный любовью своей семьи.
Благодаря своему требовательному подходу к созданию лекал, фирменному оттенку макового красного и чутью к женственным деталям, таким как банты, рюши, кружева и вышивка, Валентино был одним из ключевых архитекторов гламура конца 20 века.
С Валентино Гаравани дружили такие актрисы, как Элизабет Тейлор, Одри Хепберн и Софи Лорен.
Жаклин Кеннеди надела белое платье от Валентино на свою свадьбу с Аристотелем Онассисом. Для выступления Дженнифер Лопес на церемонии Оскар в 2003 году Валентино Гаравани переделал мятно-зеленое платье бывшей первой леди США.
Актриса Джулия Робертс в 2001 году получила Оскар за лучшую женскую роль в фильме Эрин Брокович в черно-белом платье от Валентино.
Что известно о Валентино Гаравани
Валентино Клементе Лудовико Гаравани родился в Вогере, Италия, 11 мая 1932 года. Он поступил в художественный вуз в Ареццо Accademia dell’Arte, где изучал моду и французский язык.
В 17 лет Гаравани переехал в Париж, чтобы учиться в Школе изящных искусств. После учебы Гаравани работал ассистентом греческого дизайнера Жана Дессе и француза Ги Лароша.
При поддержке отца и друга семьи Гаравани решил начать собственное дело и в 1959 году основал в Риме свой дом моды.
В 1961 году Элизабет Тейлор, приехавшая в Рим для съемок фильма Клеопатра, выбрала белое платье от Валентино для премьеры фильма Спартак.
Создание красного цвета от Валентино, вдохновленное поездкой в Испанию, помогло поднять бренд до мировой славы. Этот цвет стал настолько значимым для дома моды, что на последней коллекции Valentino в 2007 году все модели на финале были одеты в красные платья.
В декабре 2023 года модный дом Valentino был удостоен награды за выдающиеся достижения на British Fashion Awards, которые состоялись в лондонском Royal Albert Hall.