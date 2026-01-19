Валентино Гаравани, итальянский кутюрье, который основал свой бренд в 1960 году и приобрел мировую славу, скончался в своем доме в Риме. Гаравани было 93 года.

Об этом сообщает издание Vogue.

Умер Валентино Гаравани

Прощание с Валентино состоится на площади Миньянелли 21-22 января. А похоронят кутюрье на следующий день в базилике Святой Марии Ангелов и Мучеников.

В заявлении, опубликованном в Instagram, Фонд Валентино Гаравани и Джанкарло Джамметти отметил: Он мирно скончался в своем римском доме, окруженный любовью своей семьи.

Благодаря своему требовательному подходу к созданию лекал, фирменному оттенку макового красного и чутью к женственным деталям, таким как банты, рюши, кружева и вышивка, Валентино был одним из ключевых архитекторов гламура конца 20 века.

С Валентино Гаравани дружили такие актрисы, как Элизабет Тейлор, Одри Хепберн и Софи Лорен.

Жаклин Кеннеди надела белое платье от Валентино на свою свадьбу с Аристотелем Онассисом. Для выступления Дженнифер Лопес на церемонии Оскар в 2003 году Валентино Гаравани переделал мятно-зеленое платье бывшей первой леди США.

Актриса Джулия Робертс в 2001 году получила Оскар за лучшую женскую роль в фильме Эрин Брокович в черно-белом платье от Валентино.

Что известно о Валентино Гаравани

Валентино Клементе Лудовико Гаравани родился в Вогере, Италия, 11 мая 1932 года. Он поступил в художественный вуз в Ареццо Accademia dell’Arte, где изучал моду и французский язык.

В 17 лет Гаравани переехал в Париж, чтобы учиться в Школе изящных искусств. После учебы Гаравани работал ассистентом греческого дизайнера Жана Дессе и француза Ги Лароша.

При поддержке отца и друга семьи Гаравани решил начать собственное дело и в 1959 году основал в Риме свой дом моды.

В 1961 году Элизабет Тейлор, приехавшая в Рим для съемок фильма Клеопатра, выбрала белое платье от Валентино для премьеры фильма Спартак.

Создание красного цвета от Валентино, вдохновленное поездкой в Испанию, помогло поднять бренд до мировой славы. Этот цвет стал настолько значимым для дома моды, что на последней коллекции Valentino в 2007 году все модели на финале были одеты в красные платья.

В декабре 2023 года модный дом Valentino был удостоен награды за выдающиеся достижения на British Fashion Awards, которые состоялись в лондонском Royal Albert Hall.

