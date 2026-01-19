Валентіно Гаравані, італійський кутюр’є, який заснував свій бренд у 1960 році й здобув світову славу, помер у своєму будинку в Римі. Гаравані було 93 роки.

Про це повідомляє видання Vogue.

Помер Валентіно Гаравані

Прощання з Валентіно відбудеться на площі Міньянеллі 21-22 січня. А поховають кутюр’є наступного дня в базиліці Святої Марії Ангелів і Мучеників.

У заяві, опублікованій в Instagram, Фонд Валентіно Гаравані та Джанкарло Джамметті зазначив: Він мирно помер у своєму римському будинку, оточений любов’ю своєї родини.

Завдяки своєму вимогливому підходу до створення лекал, фірмовому відтінку макового червоного та чуттю до жіночних деталей, таких як банти, рюші, мереживо та вишивка, Валентіно був одним із ключових архітекторів гламуру кінця 20 століття.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti (@fondazionevggg)



З Валентіно Гаравані дружили такі акторки, як Елізабет Тейлор, Одрі Хепберн та Софі Лорен.

Жаклін Кеннеді одягла білу сукню від Валентіно на своє весілля з Арістотелем Онассісом. Для виступу Дженніфер Лопес на церемонії Оскар у 2003 році Валентіно Гаравані переробив м’ятно-зелену сукню колишньої першої леді США.

Акторка Джулія Робертс у 2001 році отримала Оскар за найкращу жіночу роль у фільмі Ерін Брокович у чорно-білій сукні від Валентіно.

Що відомо про Валентіно Гаравані

Валентіно Клементе Лудовіко Гаравані народився у Вогере, Італія, 11 травня 1932 року. Він вступив до мистецького вузу в Ареццо Accademia dell’Arte, де вивчав моду і французьку мову.

У 17 років Гаравані переїхав до Парижа, щоб навчатися в Школі витончених мистецтв. Після навчання Гаравані працював асистентом грецького дизайнера Жана Дессе та француза Гі Лароша.

За підтримки батька та друга сім’ї Гаравані вирішив розпочати власну справу і у 1959 році заснував у Римі свій будинок моди.

У 1961 році Елізабет Тейлор, яка приїхала до Риму для зйомок фільму Клеопатра, обрала білу сукню від Валентіно для прем’єри фільму Спартак.

Cтворення червоного кольору від Валентіно, натхненне поїздкою до Іспанії, допомогло підняти бренд до світової слави. Цей колір став настільки значущим для будинку моди, що на останній колекції Valentino в 2007 році всі моделі на фіналі були одягнені в червоні сукні.

У грудні 2023 року модний дім Valentino був ушанований нагородою за видатні досягнення на British Fashion Awards, які відбулися в лондонському Royal Albert Hall.

Джерело : Vogue, BBC

