Легендарный итальянский модельер Джорджо Армани умер в возрасте 91 года в четверг, 4 сентября.

Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica.

Джорджо Армани умер в возрасте 91 года

Джорджо Армани умер в своем доме в возрасте 91 года. Смерть своего основателя подтвердили в модном доме Armani.

– С безграничной скорбью Armani Group сообщает о смерти своего создателя, основателя и неутомимого двигателя Джорджо Армани, – говорится в заявлении его модного дома.

В субботу и воскресенье в Милане состоится прощание с модельером, а затем – частная церемония, дата которой пока не известна.

Впервые за всю историю Армани не появился на своих показах в Милане в июне, поскольку выздоравливал после неизвестной болезни. Газета пишет, что в течение нескольких месяцев Джорджо Армани находился на лечении дома после госпитализации, информацию о которой хранили в тайне.

Джорджо Армани планировал большое событие во время недели моды в Милане в этом месяце, чтобы отметить 50-летие своего бренда.

На момент смерти его империя стоила более 7,44 млрд фунтов стерлингов. Деятельность Армани выходила за пределы одежды — он занимался мебелью для дома, духами, книгами, цветами, барами, клубами и ресторанами.

Он также был владельцем баскетбольной команды EA7 Armani Milan, более известной как Olympia Milano.

