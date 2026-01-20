Тина Кароль публично извинилась за песню У нас немає світла, в которой спела об отсутствии света, воды и тепла у украинцев.

В соцсетях раскритиковали артистку и восприняли ее видео как насмешку над ситуацией в стране, а некоторые предположили, что эта песня якобы является заказом властей.

Тина Кароль извинилась перед украинцами

Певица записала видеообращение, в котором публично извинилась перед всеми, кого задела песня У нас немає світла. Кароль подчеркнула, что находится в контексте того, что происходит в стране, и этой композицией она хотела всех объединить.

— Я наоборот хотела объединить этим отрывком из TikTok всех, а объединила всех против себя. Получился такой мем. Простите меня, пожалуйста. Хоть и болезненный для меня мем. Это не заказуха, это не методичка от власти, я не выполняю никакие заказы. Я увидела песню одного парня и решила ее перепеть, потому что всю свою жизнь я поддерживаю людей творчеством. И в этот раз было так же, только с добрыми намерениями. Захотелось спеть, что у нас нет ничего, у нас есть только мы с вами, — сказала Тина.

Кароль отметила, что в это тяжелое время ее спасают только позитивные мысли, поэтому она хотела ими поделиться. Артистка признала, что ей тоже не хватает тепла, добра и иногда сил.

— Прошу прощения у всех, кого задело это видео. Спасибо всем за поддержку. Кто понял, что песня не является виновником всех бед. Для меня лично этот диалог очень важен. Спасибо, что выслушали, — добавила Кароль.

Ранее Тина Кароль объясняла, что песню У нас немає світла в 2022 году написал композитор Даниил Городецкий для своей свадьбы. В композиции речь идет о трудностях — отсутствии света, тепла и воды — и, в противовес этому, о человеческом тепле и доброте.

