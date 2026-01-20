Тіна Кароль публічно вибачилася за пісню У нас немає світла, в якій заспівала про відсутність світла, води і тепла в українців.

У соцмережах розкритикували артистку та сприйняли її відео як насмішку над ситуацією в країні, а дехто припустив, що ця пісня нібито є замовленням влади.

Тіна Кароль вибачилася перед українцями

Співачка записала відеозвернення, в якому публічно перепросила всіх, кого зачепила пісня У нас немає світла. Кароль наголосила, що перебуває в контексті того, що відбувається в країні, а цією композицією вона хотіла вcіх об’єднати.

– Я навпаки хотіла об’єднати цим уривком з TikTok всіх, а об’єднала всіх проти себе. Вийшов такий мем. Вибачте мене, будь ласка. Хоч і болючий для мене мем. Це не заказуха, це не методичка від влади, я не виконую ніякі замовлення. Я побачила пісню одного хлопця і вирішила її переспівати, тому що все своє життя я підтримую людей творчістю. І цього разу було так само, тільки з добрими намірами. Захотілося заспівати, що у нас немає нічого, у нас є тільки ми з вами, – сказала Тіна.

Кароль зазначила, що в цей тяжкий час її рятують тільки позитивні думки, тож вона хотіла ними поділитися. Артистка визнала, що їй теж не вистачає тепла, добра та іноді сил.

– Прошу вибачення у всіх, кого зачепило це відео. Дякую всім за підтримку. Хто зрозумів, що пісня не є винуватцем всіх бід. Для мене особисто цей діалог дуже важливий. Дякую, що вислухали, – додала Кароль.

Раніше Тіна Кароль пояснювала, що пісню У нас немає світла у 2022 році написав композитор Данило Городецький для свого весілля. У композицї йдеться про труднощі – відсутність світла, тепла та води – і, на противагу цьому, про людське тепло й доброту.

