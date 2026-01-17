Кароль и Жадан посетили военных в Славянске: фото из прифронтового города
- Тина Кароль и Сергей Жадан показались в Славянске на Донетчине.
- Артисты встретились с бойцами 18 Славянской бригады НГУ, которая защищает город от оккупантов.
- Они передали военным книги и договорились о выступлениях.
Певица Тина Кароль и писатель, музыкант и военнослужащий Сергей Жадан посетили Славянск Донецкой области.
О цели поездки артисты рассказали в своих соцсетях, опубликовав фото из прифронтового города.
Тина Кароль и Сергей Жадан в Славянске
Писатель сообщил, что они с Тиной посетили бойцов 18 Славянской бригады НГУ, которая входит в корпус Хартия и защищает город от российских оккупантов.
— В последние месяцы несколько раз приезжали к славянцам, каждый раз это новые истории и новые знакомства. Бригада защищает город, бойцы и командиры держат позиции. Имели честь познакомиться с командиром бригады — Героем Украины полковником Геннадием Куцым. Было интересно послушать мнения комбрига — о ситуации на фронте и в тылу, об изменениях в психологии бойцов, о городе, который бригада охраняет, — написал Жадан.
Артисты оставили для военных около сотни книг, которые получили от украинских издателей, а также договорились поехать по подразделениям бригады с выступлениями.
— 18-й бригаде — любовь и уважение. Корпус работает и держит оборону, — добавил писатель.
В сториз в Instagram Кароль сообщила, что отправилась в Славянск, чтобы записать одну из историй, которые войдут в новый сезон ее YouTube-проекта Дом Звукозаписи (ДЗЗ). Это шоу, в рамках которого Тина вместе с артистами возрождает забытые украинские песни.
Ранее Тина Кароль и Сергей Жадан заинтриговали поклонников совместной песней, которая вскоре должна выйти на стримингах. Впервые трек они исполнили на концерте группы Жадан и Собаки в Киеве.