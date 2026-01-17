Певица Тина Кароль и писатель, музыкант и военнослужащий Сергей Жадан посетили Славянск Донецкой области.

О цели поездки артисты рассказали в своих соцсетях, опубликовав фото из прифронтового города.

Тина Кароль и Сергей Жадан в Славянске

Писатель сообщил, что они с Тиной посетили бойцов 18 Славянской бригады НГУ, которая входит в корпус Хартия и защищает город от российских оккупантов.

— В последние месяцы несколько раз приезжали к славянцам, каждый раз это новые истории и новые знакомства. Бригада защищает город, бойцы и командиры держат позиции. Имели честь познакомиться с командиром бригады — Героем Украины полковником Геннадием Куцым. Было интересно послушать мнения комбрига — о ситуации на фронте и в тылу, об изменениях в психологии бойцов, о городе, который бригада охраняет, — написал Жадан.

Артисты оставили для военных около сотни книг, которые получили от украинских издателей, а также договорились поехать по подразделениям бригады с выступлениями.

— 18-й бригаде — любовь и уважение. Корпус работает и держит оборону, — добавил писатель.

В сториз в Instagram Кароль сообщила, что отправилась в Славянск, чтобы записать одну из историй, которые войдут в новый сезон ее YouTube-проекта Дом Звукозаписи (ДЗЗ). Это шоу, в рамках которого Тина вместе с артистами возрождает забытые украинские песни.

Ранее Тина Кароль и Сергей Жадан заинтриговали поклонников совместной песней, которая вскоре должна выйти на стримингах. Впервые трек они исполнили на концерте группы Жадан и Собаки в Киеве.

