Певец Владимир Дантес представил песню В обіймах, которая стала официальным саундтреком к фильму Все оттенки соблазна.

Это первый в Украине эротический исторический триллер, главные роли в котором сыграли Дантес и актриса Елена Лавренюк. Премьера фильма на больших экранах состоится уже 12 февраля.

Саундтрек к фильму Все оттенки соблазна

События фильма разворачиваются в Лемберге в 1897 году. Вернувшись из свадебного путешествия, Амелия Крыжевская-Зег вместе с мужем и прислугой поселяется в родительском доме.

Сейчас смотрят

Ее мужем движет жажда денег, горничная мечтает занять ее место, а кухарка стремится к ее смерти. Каждый пытается приблизиться к Амелии, покорить ее и получить власть над ней, но кто из них хочет ее на самом деле?

В саундтреке к фильму Все оттенки соблазна Дантес поет о том, что плутать страсть с любовью опасно. Лирический герой не ищет настоящей близости — его привлекает контроль над той, кого он называет любимой.

— Я бы сказал, что это песня о страсти и ее темной стороне. О ситуации, когда мужчина как будто “владеет” женщиной, но за этим чувствуется другое и он просто пользуется ею. Это не о настоящей любви. Это об использовании, — прокомментировал Дантес трек В обіймах.

По словам продюсера фильма и исполнительницы главной роли Елены Лавренюк, песня Дантеса идеально совпадает с вайбом ленты.

— В ней чувствуется все: страсть, соблазн и любовь, и что самое главное, она точно передает жанр нашего фильма, — подчеркнула она.

Недавно в сети появился официальный трейлер фильма Все оттенки соблазна. В основе сюжета лежит реальная история о дочери изобретателя керосиновой лампы Йогана Зега — в смелом, провокационном и до сих пор невиданном для Украины формате исторического триллера с элементами эротики.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.